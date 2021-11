Diretores de Itaipu participam da Reunião de Altos Executivos de Comissão de Integração Energética

General Ferreira, diretor-geral brasileiro da binacional é o presidente do Bracier, comitê brasileiro da Comissão.

Uma comitiva de executivos do setor elétrico brasileiro está na Cidade do Panamá, no Panamá, para participar da 56ª edição da RAE – Reunião de Altos Executivos da Comissão de Integração Energética Regional (CIER). No encontro, representantes dos países que integram a CIER discutirão o tema “O futuro não deve ser evitado, deve ser planejado”. Esta é a primeira vez que integrantes tanto do Ministério de Minas e Energia quanto do Ministério das Relações Exteriores participam de um evento da Comissão.

Fazem parte do grupo o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, que é presidente do Bracier – comitê brasileiro da CIER; o diretor técnico executivo, Celso Torino, que ocupa o cargo de vice-presidente de Geração do Bracier; e Juliano Portela, assistente da Diretoria Técnica e secretário executivo do Bracier.

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Paulo César Magalhães Domingues, ministrou presencialmente uma palestra na segunda-feira (22), com o tema “Oportunidades de integração energética e intercâmbio de energia do Brasil com os países vizinhos”. O embaixador Alex Giacomelli da Silva, diretor do Departamento de Promoção de Energia, Recursos Minerais e Infraestrutura do MRE, teceu considerações a respeito da importância da integração regional para o Brasil.

Ao longo da semana, acontecem diversos encontros nacionais bilaterais do Bracier com países específicos, para verificar oportunidades de incentivo à integração regional. Na terça-feira (23), o diretor-geral brasileiro e Maximiliano Orfali, presidente da Copel Distribuição e atual presidente da CIER, presidiram a cerimônia de entrega do I Prêmio CIER de Inovação – que teve importante apoio do Bracier.

Para Torino, essa participação é uma “clara demonstração do interesse brasileiro na integração energética com seus vizinhos e de apoio ao Bracier, sob presidência do general Ferreira”.

A comitiva brasileira inclui também o engenheiro Tulio Alves Machado, diretor executivo da CIER; Antonio Augusto Gonçalves, representante da Eletrobras; e Ubirajara Brum da Silva, secretário executivo adjunto da CIER.

RAE

Esta edição da Reunião de Altos Executivos da CIER está debatendo os temas “Acesso Universal, Geração Distribuída e Microrredes Rurais”, “A Gestão de Empresas Eléctricas frente à Indústria 4.0”, “Eletromobilidade, Rua Elétrica e Redes Inteligentes”, “Transição Energética e Hidrogênio Verde”, “O Setor Elétrico e seu Papel na Recuperação Verde da Economia”, entre outros.

A CIER é uma organização regional internacional, reconhecida por governos, de duração ilimitada e sem fins lucrativos que reúne empresas e organizações do setor energético dos países membros, bem como membros associados e entidades relacionadas. Seu objetivo é promover e favorecer a integração do setor energético da região por meio da cooperação mútua entre seus associados.

O Bracier é um dos comitês que integra a CIER. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que congrega as principais empresas e entidades do setor elétrico brasileiro interessadas na integração energética regional.

Créditos: Divulgação/Itaipu Binacional.