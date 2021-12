Doação de cestas básicas da Itaipu vai atender mais de cinco mil famílias por quatro meses

Em ato simbólico, no Centro Executivo, a binacional também doou três veículos à Prefeitura de Foz.

A Itaipu Binacional doou à Prefeitura de Foz do Iguaçu 21.192 cestas básicas que serão distribuídas a 5.298 famílias, pelos próximos quatro meses. A doação foi formalizada por meio da assinatura de um convênio, no valor total de R$ 2.730.800,00, formalizado na tarde desta terça-feira (7), no Centro Executivo. No mesmo ato, Itaipu também assinou o repasse de três veículos à prefeitura.

“Neste período de pandemia, a Itaipu se voltou muito para a parte social, tanto na questão da saúde – com investimentos nos hospitais, compra de equipamentos de proteção e aquisição de leitos, como também em relação à alimentação, uma necessidade básica das pessoas”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, durante a cerimônia. “Essa é uma contribuição dada pela Itaipu à comunidade para todos voltarmos à normalidade.”

Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, o investimento da Itaipu dá consistência e garante a continuidade dos programas de alimentação de pessoas em situação de vulnerabilidade do município. “Alimentar as pessoas é a prioridade número um da assistência social. E nossa cidade tem uma grande camada da população que vive na informalidade e depende dessa contribuição”, disse.

As cestas serão entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social por meio dos profissionais Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), distribuídos nas cinco regiões do município. A prefeitura conta com o cadastro das famílias em situação de vulnerabilidade que serão atendidas pela ajuda.

A doação das cestas integra uma da série de ações apoiadas pela Itaipu com o objetivo de ajudar a população iguaçuense a enfrentar a crise econômica provocada, principalmente, pela pandemia da covid-19. Além dos auxílios no enfrentamento da doença, a margem brasileira da empresa apoiou vários projetos com o financiamento por meio do fundo de auxílio eventual.

A empresa também apoia a campanha Natal Feliz: Nenhum Prato Vazio, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Fundo Iguaçu. A campanha, dentro da programação do Natal de Águas e Luzes em Foz do Iguaçu, incentiva os moradores a levarem alimentos durante os dias de espetáculos no Gramadão da Vila A e na Praça da Paz, no centro da cidade, ou na sede de entidades sociais.

Finalmente, Itaipu também encabeça o programa Capacita Foz, que atendia 500 profissionais em 2020 e, neste ano, passou a beneficiar 2.250 pessoas. O objetivo é preparar a comunidade para o mercado de trabalho, para que as famílias encontrem novas fontes de renda.

Doação de carros

Três veículos também foram doados pela Itaipu à prefeitura. Duas Doblôs serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública no patrulhamento da cidade. Uma caminhonete A L200 será utilizada em serviços diversos na prefeitura. Os veículos têm o valor total de R$ 161.769,00.

Créditos: Sara Cheida/Itaipu Binacional.