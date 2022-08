Docentes e estudantes do curso de Música da UNILA lançam Álbum Trios, de música instrumental

Iniciativa envolve artistas de diversas origens e representa uma contribuição para o desenvolvimento de uma região multicultural.

Um projeto que reúne música, artes gráficas e poesia, com forte influência da região fronteiriça, a partir do encontro dos rios Paraná e Iguaçu. Dessa forma os integrantes do Álbum Trios – que envolve professores e ex-alunos da UNILA – apresentam a construção coletiva que deu origem ao lançamento do projeto que conta com o apoio da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, com recursos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura .

Os títulos das músicas do álbum já são um convite para os apreciadores de música instrumental se entregarem no mundo das águas e das confluências fronteiriças. Na sonoridade de músicas como “Calmaria”, “Na garganta do diabo”, “O canto do barrageiro” e “O caminho do mar”, entre outras, há a sensação de influências interculturais que as cidades da fronteira apresentam por natureza, muitas vezes apagadas em função do apelo turístico e comercial da região. Os idealizadores do projeto explicam que o Álbum Trios surge como uma contribuição para desenvolvimento de uma imagem multicultural consoante com a de várias cidades hoje conhecidas como Cidades Criativas.

E criatividade é a tônica na qual aposta o docente do curso de Música da UNILA, Gabriel Rezende. Idealizador e produtor do projeto, ele acredita que Foz do Iguaçu pode se tornar uma cidade reconhecida por sua produção cultural e um lugar mais envolvente para artistas, evitando, assim, o êxodo das mentes criativas que dela vêm ou que por ela passam. Com intensa atuação no projeto, Gabriel integra também o Frontrezz, ao lado de outros docentes do curso de Música: Marcelo Correa e Lucas Casacio, todos tendo como base a formação instrumental dos trios de jazz.

O Álbum Trios também traz a participação da multi-instrumentista venezuelana Betania Hernández, ao lado do violonista paraguaio Orlando Martínez e do contrabaixista brasileiro Gabriel Rezende, que formam o Maria Betania Trio e dedica-se tanto à interpretação de músicas tradicionais latino-americanas quanto de suas próprias composições.

Também integram o projeto o guitarrista, trombonista, arranjador e compositor, Emiliano Sampaio, o músico e produtor musical no Pulso Estúdios, Thiago Dalmagro, e a egressa do curso de Cinema e Audiovisual, Ana Angélica Resende, responsável pela criação de toda a arte visual do projeto. Para os idealizadores do Álbum Trios, a confluência desses artistas é uma oportunidade de colocar a cidade de Foz do Iguaçu no circuito internacional de produção artística, a partir da própria cultura musical produzida na cidade, utilizada como fonte de inspiração para criações que dialogam com as tendências contemporâneas no universo da música instrumental.

O lançamento do Álbum Trios nas plataformas de streaming vai acontecer no dia 5 de setembro. Mas você pode se antecipar acessando as composições que estão disponíveis na Página do Álbum (https://www.albumtrios.com.br/). Ouça, sinta, entregue-se ao som desses movimentos.