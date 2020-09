Duas novas exposições do Ecomuseu de Itaipu são opções para este fim de semana

Uma boa opção para este fim de semana é conhecer as novas atrações do Ecomuseu da Itaipu. O espaço, que estava fechado devido às restrições da pandemia de covid-19, reabriu na última sexta-feira (4). Assim, algumas das exposições que já estavam sendo preparadas antes do fechamento, podem finalmente serem conhecidas.

A primeira delas é a exposição “Panorama das Artes Visuais da Bacia do Paraná 3” que, como explica a museóloga Tamiris Amancio, do Ecomuseu, é resultado de um trabalho realizado em conjunto com a Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3. O objetivo é exibir a produção artística da região, além de abrir um espaço para a discussão sobre sua relevância econômica, social e cultural.

“Foram selecionados 69 artistas atuantes em 15 cidades do território, com produções artísticas relevantes para o cenário não só local e regional, mas que alcança patamares internacionais”, afirma Tamiris. “Ao escolhermos esses artistas e suas obras, pensamos em mostrar ao público um pouco da diversidade de linguagens e poéticas mapeadas, prestigiando a produção artística local e regional.”

Trata-se de uma ótima oportunidade para conferir essa produção em um único local, a partir de uma variedade de técnicas e linguagens como: desenho, pintura, escultura, gravura, cerâmica, fotografia, colagem, vídeo e arte digital. A mostra também inclui artistas que transitam por linguagens hídridas, como design gráfico, animação, cinema, tatuagem e arte de rua (grafitagem).

Além disso, a exposição busca a valorização de todos os artistas, desde os mais experientes, já reconhecidos e com carreira bem estruturada, até jovens artistas que ainda não participaram de muitas exposições, mas que movimentam a cena artística local, em municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon, entre outros.

Amarelinha

Outra novidade é a Amarelinha Digital, exposição do artista Pablo Villa, que estava prevista para abrir antes da pandemia, mas que teve o seu calendário alterado. No espaço, o público pode brincar com o tradicional jogo da amarelinha, em formato de caracol e com recursos de tecnologia digital.

Na instalação audiovisual, as onze “casinhas” do jogo estão conectadas a uma tela. Ao pular sobre elas, o jogador aciona teclas da estrutura e seleciona vídeos curtos que se alternam, projetados sobre a superfície de madeira da obra, e projeta efeitos visuais na edição de imagens em vídeo. Desta forma, o público participa brincando e criando vídeos a partir de referências da fauna e flora locais. Ao final, uma mensagem de conscientização ambiental é exibida na tela.

As exposições podem ser visitas de terça a domingo, das 10h às 17h, no Ecomuseu de Itaipu. A entrada é gratuita para moradores dos municípios da região trinacional, lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu. Outros visitantes pagam R$ 18 pelo ingresso (meia entrada para crianças de 6 a 11 anos, maiores de 60 anos, estudantes, professores, doadores de sangue, CAD-Único e PCDs). Mais informações: www.turismoitaipu.com.br.

Crédito das fotos – Rubens Fraulini/Itaipu Binacional