EDUNILA recebe propostas de originais para publicação no biênio 2021/2022

A EDUNILA está recebendo propostas de originais para publicação no biênio 2021-2022 em formato digital ou impresso. Serão selecionados até 15 originais para publicação e o prazo para a apresentação das propostas é 30 de setembro. As normas estão definidas no Edital EDUNILA 02/2021 (http://bit.ly/edunila_edital).

Podem ser apresentados originais de obras individuais e coletâneas de caráter científico, cultural, artístico e/ou literário em português, espanhol ou qualquer outra língua reconhecida na América Latina e Caribe. Também poderão ser propostas obras bilíngues, traduções e reedições de obras esgotadas. A participação é aberta às comunidades interna e externa da UNILA.

As propostas serão analisadas e avaliadas previamente pelo Órgão Executivo e encaminhadas, após aprovação inicial, para pareceristas ad hoc. Posteriormente, os pareceres serão enviados ao Conselho Editorial da EDUNILA, que decidirá quanto a publicação.

Fica sob responsabilidade da equipe da EDUNILA a decisão sobre todo o processo de editoração – preparação de originais, edição, revisão textual, normalização bibliográfica, revisão de imagens e gráficos, elaboração do projeto gráfico, criação da capa, elaboração de ficha catalográfica, obtenção do ISBN, arte-finalização e publicação.

As obras aprovadas serão publicadas até 31 de dezembro de 2022.

