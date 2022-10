“Efeito represamento” do Rio Iguaçu vai elevar novamente o nível do Rio Paraná em até 3 metros

As famílias do bairro San Rafael, no Paraguai, estão sendo avisadas e continuarão sendo amparadas pela Itaipu Binacional.

O aumento da vazão do Rio Iguaçu, esperado para este sábado (22), pode elevar em até três metros o nível do Rio Paraná, na região da Ponte da Amizade, por volta das 21 horas.

A subida é resultado do represamento provocado pelo Rio Iguaçu, que deságua no Paraná a jusante (abaixo) da usina de Itaipu. São esperados até 10 milhões de litros de água por segundo nas Cataratas do Iguaçu.

Os modelos hidrodinâmicos da Itaipu preveem que a altura do Paraná pode passar dos atuais 108,5 metros para 111 metros acima do nível do mar. Neste caso, seriam afetadas casas, uma ponte e uma quadra de esportes no bairro San Rafael, em Ciudad del Este, no Paraguai. A enchente não deve atingir estruturas no lado brasileiro do Rio Paraná.

As famílias de San Rafael estão sendo avisadas e continuarão sendo amparadas pela Itaipu Binacional – na semana passada, a empresa forneceu abrigo, transporte, alimentos e atendimento médico para os atingidos pela cheia. Os órgãos de segurança dos dois países também estão sendo alertados pela usina.

As chuvas também têm afetado o nível do reservatório da Itaipu. Nesta sexta-feira (21), o lago estava na cota 219,95 acima do nível do mar – o limite de enchimento é de 220,50. Mesmo com as tempestades recentes, a usina tem segurado ao máximo no lago o volume que chega a montante (acima).

Caso seja necessário, o vertedouro será aberto no domingo, dia 23, quando o nível do Iguaçu também terá diminuído, reduzindo o efeito do represamento no Paraná – onde, nessa data, a água deve estar na altura de 107,20 metros na estação da Ponte da Amizade. Dessa forma, não haverá impacto para as áreas ribeirinhas tanto no Paraguai como no Brasil, porque o aumento será de 80 centímetros.

Como há previsão de ainda mais água chegando ao reservatório, o vertimento foi considerado para o domingo, justamente quando há menor demanda de geração de energia e, como consequência, da água passar pelas turbinas.

A abertura das comportas, no entanto, dependerá da produção de energia demandada no dia. Se confirmado, o vertimento será na vazão mínima e ocorrerá em apenas uma das calhas.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.