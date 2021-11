Em meio a feriadão movimentado, Itaipu fecha outubro com melhor resultado turístico do ano

Dados de visitação no mês foram os mais altos desde o início da pandemia. Prévia do feriado de Finados também é positiva: em dois dias, foram 4.527 turistas.

O mês de outubro, que terminou em meio ao intenso movimento do feriado prolongado de Finados, teve o melhor resultado para o Complexo Turístico Itaipu (CTI) desde o início da pandemia. Ao todo, foram 34.597 visitantes – número que superou o mês de janeiro deste ano, quando 30.835 pessoas passaram pelos atrativos do turismo.

A parcial deste feriadão de Finados, de 30 de outubro a 2 de novembro, também atesta a retomada do turismo em Foz do Iguaçu. Em apenas dois dias, Itaipu recebeu 4.527 visitantes. No sábado (30), foram 2.253 pessoas. No domingo (31), outras 2.274, incluindo quem participou do Itaipu Iluminada, que teve o passeio extra nesta data (em geral, a opção fica disponível apenas nas noites de sexta e sábado).

Nesta segunda (1º de novembro) e terça-feira (2), o CTI manterá o esquema especial, com mais horários e atendimento na terça-feira (2), quando os atrativos costumam estar fechados.

No Parque Nacional do Iguaçu, foram 78.665 pessoas em outubro, visitação 17% superior à registrada no mês de setembro. Neste feriadão, a ocupação hoteleira em Foz também é de quase 100%, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos.

Para o diretor-geral brasileiro, general João Francisco Ferreira, “a alta na movimentação turística na cidade, pilar da economia de Foz, assegura empregos, abre novas frentes de trabalho e prospecta a impulsionada econômica pós-pandemia”. O incentivo ao turismo é parte da missão da Itaipu, que desenvolveu a campanha “Vem pra Foz” para atrair mais pessoas para o Destino Iguaçu. “A usina que mais gerou energia no mundo também é uma propulsora do desenvolvimento regional e da economia local e do Oeste paranaense”, completou o diretor.

Destino seguro

Outro fator de impulso são os cuidados dos atrativos para prevenção à covid-19, reconhecidos pela Organização Mundial do Turismo como um destino com responsabilidade sanitária, e a alta taxa de vacinação contra o coronavírus em Foz. A média móvel de casos de covid-19 está em queda no município, que conta com quase 90% da população imunizada (duas doses ou dose única) e com mais de 100% de vacinados com pelo menos uma dose.

“A boa ocupação da rede hoteleira, especialmente nos feriadões, tem confirmado que Foz do Iguaçu retoma novamente como destino turístico preferido dos brasileiros para o descanso, lazer e as compras”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Visitação na Itaipu

Nesta segunda (1º) e terça-feira (2), o carro-chefe dos atrativos do CTI, a Itaipu Panorâmica, que dá uma visão geral da grandiosidade da usina hidrelétrica, funcionará das 8h às 17h, com saídas a cada 15 minutos. O passeio teve a duração ampliada para 1h30. O custo do ingresso é de R$ 42.

O passeio ao Refúgio Biológico Bela Vista teve a duração aumentada para 2h45. São 25 vagas para cada um dos oito horários: 8h30, 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h30, 15h, 15h30. O deslocamento é feito em uma carretinha a partir do CRV – somente as saídas das 10h e das 15h serão feitas em veículo fechado. O ingresso custa R$ 30.

Vale lembrar que alguns passeios têm vagas limitadas e os ingressos esgotam rapidamente. Por isso, recomenda-se adquirir as entradas com antecedência, reservando o melhor dia e horário para a visita, no site www.turismoitaipu.com.br.

Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam ingresso, mediante apresentação de documento com nome, que comprove residência, como título de eleitor, contas em geral, entre outros. É necessário realizar reserva através do telefone (45) 3576-7000 ou WhatsApp (45) 99131-9119. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.