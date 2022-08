Em parceria com o Sebrae, UNILA abre inscrições para nova edição do Startup Garage

Inscrições gratuitas para a fase de Esquentas com os temas “O famoso mundo das startups” e “Um problema para chamar de meu” já estão abertas.

Prepare-se para a nova jornada de empreendedorismo e inovação na região da fronteira, com mais uma edição do Startup Garage, evento que vem sendo incorporado no calendário acadêmico da UNILA, atualmente em seu terceiro ano. Trata-se de uma programação aberta a toda a comunidade, podendo participar estudantes da UNILA e de demais instituições universitárias da região, além de professores, empreendedores e empresários que queiram trabalhar de forma mais profissional para a criação de novos negócios .

A inciativa conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a partir de um acordo de cooperação com a UNILA, de forma que a instituição externa preste apoio em ações de inovação e empreendedorismo na Universidade. Os participantes dessa jornada passarão por uma sequência de aprendizados que envolve desde a concepção de uma ideia a ser trabalhada, a formação de times e, após a etapa inicial, passam por uma série de workshops de preparação para o desenvolvimento de um novo negócio. Ao final, os times que se formarão ao longo dos encontros receberão uma consultoria de técnicos do Sebrae para desenvolver melhor a proposta que estão trabalhando. A participação em todas as etapas garantirá certificados emitidos pela UNILA.

Para participar, o importante é que os interessados tenham vontade de obter novos conhecimentos e espírito de empreendedor, não necessitando que já tenham uma ideia pronta de negócio ou times formados com antecedência, já que tudo isso vai acontecendo durante as fases do processo. A primeira parte consiste em dois encontros presenciais que são chamados de Esquentas, com duração de duas horas cada. O primeiro Esquenta, que acontecerá no dia 6 de setembro tem como tema “O famoso mundo das startups”. O segundo Esquenta será realizado no dia 13, com o tema “Um problema para chamar de meu”. Ambos os eventos têm início às 19 horas e acontecerão no auditório da Unidade Jardim Universitário e estão sendo disponibilizadas até 150 vagas para cada um dos encontros.

Inscrições para o Esquenta 1 e Esquenta 2 no endereço: https://abrir.link/IeePg

De acordo com os organizadores, a proposta desses dois eventos iniciais é sensibilizar os interessados para que, posteriormente, as equipes formadas possam participar da edição anual do Startup Garage, que terá encontros regulares nos próximos três meses. “Temos que trabalhar a ideia de empreendedorismo na Universidade e também aproximar com nossos públicos de interesse. Existem estudantes que querem empreender, sejam eles de cursos de áreas tecnológicas ou até mesmo aquelas ligadas à área cultural e financeiramente viáveis. A ideia é dar essa opção para alunos das universidades da região de atuar de forma mais profissional, com foco em desenvolver novos negócios”, conta o chefe da Divisão de Inovação Tecnológica e Fundação de Apoio da UNILA, Daniel Teotonio do Nascimento.

O objetivo do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é que os times que chegarem até o final tenham a oportunidade de levar suas propostas para um ambiente de incubadora dentro da UNILA e, assim, alcançarem maturidade e aceleração para o desenvolvimento dos projetos. Junto com o NIT, o Sebrae pretende dar um gás para eles obtenham a formação necessária e que sejam institucionalizados dentro da Universidade, onde poderão aprimorar suas ideias. Equipes que participaram em edições anteriores podem retornar este ano com novas propostas.

Créditos: UNILA.