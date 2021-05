Em visita à Itaipu, secretário-geral do Itamaraty reforça a importância do investimento em pesquisa e inovação

Otávio Brandelli, que representa o Ministério das Relações Exteriores no Conselho da binacional, visitou os centros de competência do Parque Tecnológico Itaipu nessa quarta-feira (28).

O embaixador Otávio Brandelli, secretário-geral do Itamaraty e representante do Ministério das Relações Exteriores no Conselho da Itaipu Binacional, destacou, nesta quarta-feira (28), durante visita à usina e ao Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), a importância dos investimentos realizados por instituições públicas e privadas no desenvolvimento de ciência e tecnologias. “O Brasil é um país criativo, no entanto, não está no ranking dos mais inovadores. E sabemos que inovação gera produção, trabalho e prosperidade. Precisamos de mais esforços nesse sentido”, disse ele.

O embaixador, que já foi presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), demonstrou interesse nos diferentes centros de competência do PTI. “Esse trabalho excepcional que vemos aqui, e que beneficia todo o país, existe porque há um mantenedor, a Itaipu. Que este seja um convite a outros investidores para que incentivem a produção intelectual no Brasil”, afirmou Brandelli.

Durante uma visita ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico do PTI, acompanhado pelo diretor-superintendente do PTI, general Eduardo Garrido, e o diretor técnico da instituição, Rafael Deitos, o embaixador conheceu iniciativas nas áreas de Energias Renováveis, Automação e Simulação, Segurança Cibernética e Estruturas de Barragens. Também esteve no Centro de Controle e Operações do programa Cidades Inteligentes. “Hoje nos consolidamos como Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), fomentando pesquisa e inovação”, disse o general Garrido.

Um dos pontos de maior interesse o embaixador foram as pesquisas em relação à segurança cibernética. Segundo Brandelli, assim como o PTI, o Ministério de Relações Exteriores tem fortalecido os cuidados na área da informação, buscando zerar a assertividade dos ataques que a esfera federal recebe diariamente.

Semente da inovação

Acompanhado do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira, Brandelli deixou seu registro como secretário-geral do Itamaraty em solos da Itaipu. Conforme tradição histórica da usina, durante a visita, o embaixador foi convidado a plantar uma árvore, da espécie cerejeira. “É muito positivo que os integrantes do Conselho conheçam ao vivo todos os detalhes da nossa empresa e das Fundações. Nosso trabalho se fortalece com esse apoio”, disse o general.

Embaixador

Otávio Brandelli desenvolveu sua carreira na diplomacia focando nas áreas de propriedade intelectual, tecnologia, integração regional e comércio. Entre 2013 e 2015, foi Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e, de 2015 a 2018, chefiou o Departamento do Mercosul no Ministério das Relações Exteriores.

Em janeiro de 2019, assumiu a Secretaria Geral da Relações Exteriores e foi nomeado Representante do Ministério das Relações Exteriores junto à Itaipu Binacional. Há pouco mais de um mês, Brandelli foi indicado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, para assumir o posto de representação do país na Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington, EUA.

Crédito: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.