Empresa Argentina sinaliza parceria estratégica com o PTI-BR na produção e compartilhamento de veículos elétricos

Nesta quarta-feira, 19, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) recebeu a visita de representantes da Sero Electric, uma empresa argentina pioneira na fabricação de carros elétricos. As duas instituições demonstraram a intenção de estabelecer uma parceria tecnológica na área de compartilhamento de veículos, uma das expertises de atuação do Parque Tecnológico.

O principal objetivo da troca de experiência entre as instituições é a difusão de modelos de negócios inovadores em mobilidade urbana, dentro do conceito de Cidades Inteligentes. Esse conceito vem sendo disseminado pelo PTI e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) desde o final de 2018, quando foi instalado no Parque Tecnológico o Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes.

Nesta linha de atuação, o PTI tem como case de sucesso o desenvolvimento do software MoVe, uma plataforma para compartilhamento de veículos, que permite aos usuários reservarem os veículos disponíveis, assim como acompanharem, em tempo real, informações como localização, velocidade, carga de bateria e rotas percorridas.

Coube ao Parque Tecnológico também adaptar os veículos à tecnologia e oferecer treinamentos aos usuários. “É justamente o que estamos necessitando: algum aplicativo de compartilhamento. Estes veículos são ideais para esse tipo de projeto e o que nos foi mostrado é de nosso interesse”, complementou o diretor da Sero Electric, Pablo Naya.

O diretor executivo EcoEnergy e representante da Sero Eletric no Brasil, Paulo Lopes, destacou que “o compartilhamento é interessante para qualquer empresa de veículos elétricos, porque existe um potencial grande para esse tipo de serviço. Temos total disposição de participar tanto de iniciativas de interesse público, como do ponto de vista comercial”.

O software MoVe, que já vinha sendo usado no compartilhamento de veículos na área da usina de Itaipu, foi implementando também no projeto Veículo para Eletromobilidade (VEM DF), que desde outubro do ano passado permite aos servidores públicos realizarem pequenos trajetos com um dos 16 veículos modelo Twizy da frota disponível. A iniciativa – uma parceria do PTI com a ABDI e o Governo do Distrito Federal – ainda conta com uma estrutura de 35 eletropostos. Em breve, um projeto semelhante deve ser replicado em Curitiba (PR).

PTI na vanguarda

A visita da Sero Electric é uma continuidade do contato iniciado durante o Show Rural Coopavel 2020, um dos principais eventos do agronegócio nacional. Na ocasião o PTI apresentou suas tecnologias e ações voltadas para a prosperidade do agronegócio nacional. Os representantes da empresa argentina ainda puderam conhecer algumas das instalações do Parque Tecnológico, como o Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes, a Planta de Hidrogênio e o Laboratório de Baterias.

“Ficamos impressionados e enxergamos sinergia nessas áreas (desenvolvimento de baterias e hidrogênio), que poderão futuramente ser incorporadas ao nosso desenvolvimento. Parabenizamos o PTI por estar na vanguarda desse desenvolvimento tecnológico em áreas tão importantes e com tanto potencial”, elogiou Paulo Lopes, diretor executivo EcoEnergy e representante da Sero Eletric no Brasil.

A Sero Electric produz veículos compactos, 100% ecológicos, silenciosos, com baixo custo de manutenção e que permitem uma economia de 70% se comparados a outros veículos. A empresa também analisa a possibilidade de instalar uma indústria no Oeste do Paraná.

