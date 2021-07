Encontro deve reunir 100 motocicletas na usina de Itaipu no dia 18 de julho

Passeio panorâmico terá paradas no Mirante Central, no Mirante do Vertedouro e na barragem de enrocamento.

Grupos de amigos motociclistas de Foz do Iguaçu e de outras partes do Paraná estão programando para o dia 18 de julho (domingo) um passeio sobre duas rodas na usina de Itaipu. A organização é do vigia terceirizado da usina Milton Foletto.

O passeio panorâmico terá paradas no Mirante Central, Mirante do Vertedouro e em trecho da barragem de enrocamento (pedras). Segundo Milton Foletto, ele escolheu a binacional como roteiro porque, além de ser o local onde trabalha, é um cenário único. “Itaipu é uma inspiração. Um lugar único no planeta.”

“Essa modalidade de passeio (de motociclistas) é hoje uma das mais procuradas e que dá maior visibilidade à usina”, diz o gerente do Complexo Turístico Itaipu (CTI), Yuri Benites. Outro passeio que tem bastante demanda é o de ciclistas.

Os passeios com veículo próprio atendem a demandas de grupos, como clubes de motocicletas ou de automóveis antigos. Por questão de segurança, são permitidos no máximo cem veículos por vez.

Essa modalidade de passeio ocorre em feriados e finais de semana. O tempo de duração da visita é de aproximadamente duas horas. O valor integral é R$ 38 por pessoa e a meia entrada custa R$ 19 (professores, estudantes, maiores de 60 anos, doadores assíduos de sangue, PcD e ID Jovem).

Durante o percurso, nos passeios de motocicleta, é obrigatório uso de capacete de segurança. A idade mínima para o passeio é de 14 anos e os menores deverão estar acompanhados de um responsável.

Acesso

O acesso à usina é controlado mediante pulseira de eventos entregue no ato do credenciamento. Os veículos também são sinalizados com numeração e placa. O deslocamento é feito com balizamento por um carro na frente do comboio e outro no final, além de equipamentos de segurança e equipe de apoio caso ocorra algum problema ou falha mecânica. Uma ambulância também acompanha o comboio.

Nos pontos de parada, o estacionamento é organizado e delimitado com cones, preservando a segurança dos demais visitantes. A medida é para não interferir na operação regular do turismo na usina.

Interessados podem solicitar informações e verificar disponibilidade no info@turismoitaipu.com.br.

Créditos: Alexandre Marchetti / Itaipu Binacional