Encontro na Itaipu discute soluções para ampliar produção pesqueira

Principal objetivo é dar condições ao setor de aumentar as exportações, que registraram recorde em 2021.

A Itaipu Binacional sediou, nesta terça-feira (25), uma reunião entre diversas instituições ligadas à produção pesqueira no Paraná. O principal objetivo foi discutir alternativas para ampliar a capacidade de produção, que vem enfrentando algumas restrições ambientais.

O Paraná é o maior produtor nacional de tilápia, com 180 mil toneladas produzidas em 2021 (mais do que o dobro do que produz o estado de São Paulo, segundo colocado). Boa parte da produção paranaense está concentrada no oeste do estado. No ano passado, o setor bateu recorde exportações, registrando um crescimento de 78% e, neste ano, deve novamente superar a marca.

Porém, para seguir conquistando mercados, há uma necessidade de melhorar o cumprimento de normas ambientais, especialmente em relação ao uso dos recursos hídricos. Conforme explica o secretário nacional de Pesca, Jairo Gund, o setor precisa melhorar os processos em relação à outorga da água, que é uma competência do governo estadual.

Na outorga, uma questão essencial está na disponibilidade de dados de vazão dos rios, para estabelecer limites de uso para as atividades produtivas. “O estado vem encontrando alguma dificuldade por falta de informações e o setor, em prover informações. Com essa oportunidade que temos aqui em Itaipu, acredito que podemos colocar todas as instituições envolvidas em uma mesma plataforma para buscar soluções com maior celeridade”, afirmou.

Para o diretor de Coordenação da Itaipu, Luiz Felipe Carbonell, a binacional é uma referência na região por sua atuação na promoção do desenvolvimento territorial e, por isso, tem credibilidade para atuar na mediação entre os atores envolvidos. “Como Itaipu tem essa atuação capilar no Oeste do Paraná, servimos de ponto de apoio para essa discussão”, disse o diretor.

Já o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Everton Souza, afirmou que o estado tem a preocupação de fazer a gestão ambiental da melhor forma possível e que, nesse contexto, é importante tirar o máximo potencial da água para gerar processos produtivos em seus usos múltiplos, como a piscicultura, irrigação, pecuária, entre outros.

“Mas esse aproveitamento tem que se dar de forma sustentável, para fazer que o motor do setor produtivo funcione, mas sem prejudicar o meio ambiente. Como a Itaipu tem muita experiência na gestão da água, foi importante esse apoio para a realização dessa reunião”, completou.

Além das instituições já mencionadas, o encontro na Itaipu reuniu representantes da Embrapa, Faep/Senar, Ocepar, Copacol e CVale.

Crédito: Sara Cheida/Itaipu Binacional.