Energia que move: Itaipu apresenta nova campanha institucional

Vídeo começa a ser exibido na TV aberta e fechada neste sábado (20).

A nova campanha publicitária institucional da Itaipu Binacional está sendo veiculada nos principais veículos de comunicação. Desde o dia 15 de novembro, é possível conferir as peças em mídia exterior, painéis aeroportuários, jornais e revistas. A divulgação nas rádios começou nessa sexta-feira (19) e, no sábado (20), o anúncio vai ao ar em diversos canais de TV aberta e fechada, além de cinemas.

O comercial será exibido nos principais telejornais regionais e programas de interesse da população, principalmente na região de influência da usina, e também em monitores de aeroportos selecionados, além de estar disponível na Internet em https://youtu.be/GTnU3604ge0.

O texto do anúncio e a argumentação são de autoria da chefe das assessorias de Comunicação Social e de Turismo da Itaipu, Patrícia Iunovich, e do publicitário Daniel Reis, gerente da Divisão de Imagem Institucional da empresa. A execução é da agência curitibana GPAC Comunicação Integrada.

“A Itaipu é uma impulsionadora do desenvolvimento da economia. E cada vez mais se faz presente na melhoria da qualidade de vida das pessoas, atuando em várias frentes, da produção de energia à geração de renda e bem-estar da população. É isso que esperamos conseguir mostrar na campanha”, afirmou Patrícia Iunovich.

Principal peça da campanha, o vídeo, de 30 segundos de duração, também resume as ideias que norteiam a gestão do general João Francisco Ferreira, diretor-geral brasileiro da Itaipu. “Produzir energia é nosso negócio, mas sabemos que, além disso, temos um papel muito relevante para o Brasil e o Paraguai”, disse o diretor. “Queremos trazer desenvolvimento e crescimento para os dois países, e por isso investimos e fazemos parcerias em prol da população”, completou.

Enquanto a trilha reflete a grandiosidade da usina que mais produziu energia em todo o planeta, o texto e as imagens lembram, em breves pinceladas, as muitas ações de Itaipu na preservação ambiental, no turismo, na geração de empregos e nas obras estruturantes que estão sendo subsidiadas ou coordenadas pela empresa.

Créditos: Itaipu Binacional.