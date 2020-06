Enfermeira cria infográfico animado para auxiliar nas práticas de higiene durante o isolamento

Projeto leva informação a quem precisa fazer o isolamento domiciliar

A enfermeira Ana Jessily Camargo Barbosa, integrante do Grupo de Trabalho Saúde da Criança e coordenadora da Educação Permanente em Saúde da Atenção Básica, é a autora de um dos três projetos indicados ao “APS Forte para o SUS”, prêmio criado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS), Organização Pan-americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil para reconhecimento de experiências inovadoras no combate à pandemia.

O Infográfico Animado, criado em abril, une informações importantes e foi pensado para facilitar a vida de pessoas que precisam cumprir o isolamento social. Os dados são indicados pela Organização Mundial da Saúde.

Ana atuava na Unidade de Saúde do Maracanã, quando observou a necessidade e buscou a solução. “Percebia que as informações eram numerosas, e certamente muita gente não lia, e por isso ficava sem saber, então pensei em transformar essas informações em gráficos e figuras”, conta. Munida das informações necessárias, a enfermeira montou um infográfico animado com auxílio de programas gratuitos disponibilizados na internet. “Simplifiquei as informações e coloquei de uma maneira mais fácil, para que pudesse ficar disponível no celular”, contou.

Após coletar e montar o projeto, buscou auxílio do médico da unidade para revisão e inclusão de mais detalhe antes da distribuição. “Contei com a ajuda do médico Lidioney Siqueira, que fez os ajustes”. Em três dias, o infográfico começou a ser repassado a pacientes que buscam a unidade. “Um tempo depois começou a ganhar o distrito e mais tarde, toda a cidade e até em grupos de outras cidades foi compartilhado. Foi uma alegria perceber que o projeto tinha atendido seu propósito”.

Esta não foi a primeira ação envolvendo saúde e tecnologia criada por Ana. Em outros momentos ela já desenvolveu de maneira criativa outros facilitadores para educação em saúde, seu tema de mestrado na área. “Esse tipo de ferramenta é muito eficiente, por isso o trânsito dela também é fácil e ágil, e neste momento é tudo que precisamos”.

Para conhecer, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=ezxUWZW4n-k