Escola Internacional para Sustentabilidade, iniciativa da Itaipu e do PTI, lança dois novos cursos

A Escola Internacional para Sustentabilidade (EIS) – iniciativa educacional da Itaipu Binacional em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) – lançou, nessa segunda-feira (5), dois novos cursos gratuitos. A formação “Metodologia 5S e Saúde e Segurança do Trabalho” é voltada exclusivamente para técnicos que atuam nas Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs) do Oeste do Paraná e Mundo Novo (MS). Já o curso “Agricultura Orgânica” é aberto ao público em geral, conforme disponibilidade de vagas.

As iniciativas integram o portfólio de cursos desenvolvidos pela EIS com objetivo de ampliar a rede de multiplicadores sobre processos de gestão territorial sustentável, nos quais a Binacional é mundialmente reconhecida, graças à implementação de ações socioambientais em sua área de influência no Oeste paranaense. O PTI é responsável por sistematizar os conhecimentos e realizar a gestão dos cursistas.

Agricultura Orgânica

Você sabe de onde vem o alimento que chega até sua mesa? Quais são os arranjos locais envolvidos nessa cadeia produtiva? Como inserir alimentos mais saudáveis e orgânicos no cardápio do dia a dia? O curso “Agricultura Orgânica” traz algumas dessas respostas.

A trilha de aprendizagem inclui conteúdos que contemplam toda a dinâmica da produção de alimentos orgânicos, incluindo consumo consciente, agroecologia, plantas alimentícias não convencionais (Pancs) até a produção orgânica, circuitos curtos de comercialização, entre outros. Para os produtores que desejam levar seus produtos para o mercado, são abordadas, ainda, as questões de certificação e legislação. Além disso, são apresentados alguns conceitos e metodologias relacionadas às ações de produção de alimentos orgânicos, através dos programas de Sustentabilidade da Itaipu.

Ofertado no formato de Ensino a Distância (EaD), o curso tem carga horária de 40 horas e segue o modelo autoinstrucional. Entretanto, a equipe da EIS presta o suporte solicitado, caso haja necessidade por parte do cursista.

As inscrições para a primeira turma já estão disponíveis e devem ser realizadas no endereço, conforme disponibilidade: www.pti.org.br/eis. Ao todo, serão oferecidas 100 vagas.

Metodologia 5S e Saúde e Segurança do Trabalho

Diariamente, as Unidades de Valorização de Recicláveis, implantadas em 55 municípios no território de atuação da Itaipu, recebem centenas de quilos de resíduos recicláveis de várias categorias, como papeis, plásticos, metais e vidros. A manipulação incorreta desses materiais pode causar danos à saúde dos catadores, assim como o manuseio de maquinários sem o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados pode acarretar graves acidentes.

O curso “Metodologia 5S e Saúde e Segurança do Trabalho” está sendo disponibilizado para técnicos e gestores municipais que atuam na gestão das UVRs, buscando disseminar e implantar técnicas para aplicação das Normas Regulamentadoras com foco na saúde e segurança do trabalho dos catadores das associações e cooperativas. Além disso, o programa 5S complementa a formação, mostrando princípios para aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização.

O curso visa complementar as ações da Binacional no fortalecimento da coleta seletiva e profissionalização das UVRs, elevando o patamar de organização interna das associações.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional