Escola Internacional para Sustentabilidade lança conteúdos especiais para o mês do meio ambiente

A iniciativa educacional do PTI-BR e da Itaipu Binacional tem como premissa promover o conhecimento sobre temáticas sustentáveis e do desenvolvimento sustentável com foco na visão sistêmica dos territórios.

“Uma só Terra” é o tema da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Dia Mundial do Meio Ambiente em 2022, comemorado em 5 de junho. Para contribuir com as ações e campanhas que acontecem ao redor do mundo, o Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR) e a Itaipu Binacional, através da Escola Internacional para Sustentabilidade (EIS), prepararam uma série de conteúdos especiais que serão publicados ao longo do mês.

Assuntos como “Pegada Ecológica”, “Sustentabilidade: conceito e prática” e “Serviços Ecossistêmicos” estão entre as produções audiovisuais que serão publicadas no canal da iniciativa educacional e tem como objetivo expandir a rede de conhecimento sobre alguns dos conceitos que são trabalhos nos diferentes cursos da EIS de forma descomplicada e acessível.

Estreando a série de conteúdos, o foco é justamente o conceito da sustentabilidade, uma palavra que está em evidência nas diferentes mídias, mas que ainda gera algumas dúvidas sobre seu significado e suas aplicações. O vídeo já está disponível e pode ser visualizado aqui.

O mês de junho foi instituído como referência para discussões ambientais após a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em 1972. Na ocasião, a temática foi exatamente a mesma de 2022, ou seja, meio século depois, a pauta ainda demanda por amplos debates e a busca por soluções individuais e coletivas para garantir a construção de um futuro mais equilibrado.

Essa é a premissa apresentada pelo segundo conteúdo. A animação “Pegada Ecológica” ilustra como nossos hábitos e estilos de vida deixam “rastros” no planeta e nos seus recursos naturais. É possível, ainda, descobrir como fazer o cálculo da sua “pegada” e entender como pequenas mudanças no seu dia-a-dia podem contribuir com as questões coletivas ambientais.

Além da série especial para o mês do meio ambiente, a Escola possui um verdadeiro acervo de materiais multimídia que trazem uma imersão nas temáticas sustentáveis. Em suas redes sociais, é possível encontrar informações sobre energias renováveis, gestão territorial, serviços ecossistêmicos, cidades inteligentes, gestão de resíduos sólidos e muitos outros conteúdos de relevância para enriquecer os debates e ampliar o alcance de tópicos sobre gestãopara sustentabilidade. Acesseaquios conteúdos.

Também é possível acompanhar as oportunidades de inscrições em cursos gratuitossobre diferentes temáticas tanto para o público externo quanto para técnicos e parceiros da Itaipu e do Parque Tecnológico. Já no podcast Diálogos Sustentáveis, são publicadas entrevistas com especialistas sobre questões globais de sustentabilidade e do território de abrangência da Itaipu.

A Escola Internacional para Sustentabilidade

A EIS é uma iniciativa educacional resultado de um convênio entre a Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), sob gestão da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu e do Núcleo de Inteligência e Gestão Territorial, que integra o Centro da Inteligência e Gestão Territorial do PTI.

Créditos: UNILA.