Escolas particulares aderem à suspensão das aulas em Foz do Iguaçu

Representantes das instituições de ensino particulares de Foz do Iguaçu participaram na tarde de segunda-feira (16), de uma reunião com o Secretario Municipal da Saúde, Nilton Bobato e o Corpo Técnico Municipal de enfrentamento a Covid-19.Atendendo às recomendações do Decreto da Prefeitura Municipal, as instituições resolveram suspender suas atividades por pelo menos 15 dias.

Os alunos dos cursos de graduação e pós-graduação terão as aulas suspensas a partir de amanhã (17), enquanto os alunos do Ensino Fundamental e Infantil poderão seguir o calendário estabelecido por cada uma das escolas até sexta-feira, dia 20.

A Prefeitura irá publicar um novo decreto incluindo a rede particular e também com recomendações para as instituições Federais e Estaduais com sede no município.

Ação faz parte da série de medidas iniciadas no último domingo no sentido de prevenir o alastramento do coronavírus.

Fonte: http://iguassunewstur.com.br/turismo-em-foz/escolas-particulares-aderem-a-suspensao-das-aulas-em-foz-do-iguacu/2462?fbclid=IwAR0yNcteQXs5pK-x_kkezDmnpPjv-yvN1hhZHCeeDJIIg7WCTQLNOX0sX_M