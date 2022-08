Espaço Impulso apresenta tendências tecnológicas para o Agro no Show Rural de Inverno

Com participação no Espaço Impulso, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil apresentará, de 23 a 25 de agosto, em Cascavel, iniciativas e soluções tecnológicas para o agronegócio.

É necessário criar conexões entre o campo e a tecnologia para levar desenvolvimento sustentável tanto para o oeste do Paraná quanto para o Brasil. Por isso, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) vai participar, por meio do Espaço Impulso, do Show Rural Coopavel (edição especial de inverno). O evento inicia nesta terça-feira (23) e segue até quinta-feira (25) em Cascavel, Oeste do Paraná.

O Espaço Impulso nasceu com o propósito de oportunizar conexões para gerar inovação no ambiente do agronegócio e impulsionar a transformação digital do agro. Sendo assim, sua programação contará com palestras, painéis e pitchs, voltados ao compartilhamento, debate e divulgação de soluções inovadoras que aumentem a sustentabilidade e competitividade do agronegócio. Ao mesmo tempo, esse laboratório também possibilitará a conexão de startups, indústrias, investidores, entre outros atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo do Agro.

Para o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, essa programação tem como objetivo consolidar a geração de negócios do Espaço Impulso, promover a exposição de tecnologias, além de proporcionar oportunidades de networking. “A iniciativa busca evidenciar inovações tecnológicas e tendências do Agro, bem como, estimular ideias inovadoras no campo e o empreendedorismo para o desenvolvimento do setor”, destacou o diretor.

Programação

A programação no Espaço Impulso começa no dia 23, terça-feira, com a formalização de protocolo de intenções entre Espaço Impulso e LAR, Frimesa e Cientech. Às 11h, o palestrante Gustavo Alexandre Grossi apresenta “O grande salto de produtividade: tecnologia Irriluce, suplementação luminosa outdoor”. Na parte da tarde, às 14h, a tecnologia em destaque será “DJI Agriculture: soluções inteligentes” com o palestrante Matias Lazarotto.

A agenda do segundo dia inicia com a 43º reunião ordinária do SRI Iguaçu Valley, às 9h. Logo em seguida, às 10h, o palestrante Dr. Luiz Victor F. M. de Carvalho fala sobre “Inteligência artificial e aprendizagem de máquina (Machine Learning) aplicadas a produção animal”. Às 11h o espaço recebe a premiação do radar de inovação. Já na parte da tarde, será debatido o tema “Como difundir a cultura de investimento em inovação”, às 13h30 e, para encerrar o dia, haverá uma dinâmica sobre o “Desenvolvimento da cultura de investimento em inovação para a transformação do agronegócio”.

Na quinta-feira, último dia de evento, a programação contará com uma palestra sobre “Salesforce com o Agronegócio”, às 11h, com Kaique Cirto. Em seguida, o palestrante Frederico Bittencourt Guerra fala sobre o Metaverso. À tarde, a partir das 13h30, é a vez do painel com os gestores de TI sobre “A TI como base para a transformação do negócio”. A programação encerra com a dinâmica “Futuro desejável: transformação do negócio por meio da tecnologia”.

Conheça o Espaço Impulso

O Laboratório de Inovação Espaço Impulso foi inaugurado em fevereiro de 2022, com o propósito de se tornar um Living Lab (laboratório vivo de inovação) para o agronegócio.

Está instalado em uma área de 400m² com estações coworking, salas de reuniões e de salas privativas, além de 720.000m² disponíveis para experimentação, validação e demonstração de tecnologias. Assim é ideal para startups e empresas interessadas em se conectar com o movimento de inovação do agronegócio. Dessa forma, instituições podem testar e validar novas tecnologias e modelos de negócios, ampliar networking e interagir com o mercado, resolvendo demandas reais do setor.

