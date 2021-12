Espetáculo de Natal terá apresentações simultâneas no Gramadão e Praça da Paz

“Encantamento de Natal: a Ponte Mágica” começará sempre às 19h30, nos dois palcos, e antecedem o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel.

A partir desta terça-feira (7), uma das atrações mais emocionantes do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu, o espetáculo “Encantamento de Natal: a Ponte Mágica”, da companhia Felchak Produções, de Guarapuava, será apresentado simultaneamente na Praça da Paz e no Gramadão da Vila A. As sessões começam sempre às 19h30, nos dois palcos, e antecedem o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel.

Para atuar em dois lugares ao mesmo tempo, a companhia dividiu a trupe em dois grupos, com oito artistas cada um. Com um detalhe: dos 16 atores, 14 são de Foz do Iguaçu. Eles participaram de oficinas artísticas, com aulas de dança contemporânea e teatro, especialmente para a montagem.

O resultado pode ser medido pela reação da plateia, como explica o diretor artístico da companhia, David Felchak. “Acredito que o público tem gostado pois somos aplaudidos em cena aberta, no meio do espetáculo”, comenta. As apresentações na Praça da Paz começaram um pouco antes, no dia 3.

Pontuado com clássicos natalinos, a Ponte Mágica mistura fantasia e realidade, com referências aos temas do Natal deste ano (água e energia) e à integração entre os povos – que remete à vida dos moradores da Tríplice Fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina.

As apresentações simultâneas prosseguem até o dia 21 de dezembro (confira na programação). No dia 23, a companhia Felchak retorna ao palco do Gramadão, para o encerramento do Natal. Mas com um espetáculo diferente e inédito: “O segredo mágico do Natal”, que contará com mais de 50 artistas em cena – entre atores, acrobatas e bailarinos.

Parceria

O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu é uma iniciativa da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e parceiros. Mais informações e a programação completa podem ser obtidas no site http://www.natalaguaseluzes.com.br.

Créditos: Silvio Vera/PMFI.