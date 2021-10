Esporte e cultura: últimos dias para se inscrever no edital de patrocínio da Itaipu

Serão destinados R$ 1,1 milhão para projetos de entidades sem fins lucrativos. Interessados podem assistir à capacitação que esclarece o passo a passo do processo.

Interessados em participar da seleção pública da Itaipu Binacional para a concessão de patrocínios com recorte social, agora na modalidade Esporte e Cultura, têm até as 17h dessa sexta-feira (22) para se inscrever, por meio da página de patrocínios no site da Itaipu (https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios). Ali, as entidades devem protocolar a solicitação de patrocínio e o formulário “Due Diligence”.

O valor máximo por ação é de R$ 50 mil. No total, serão destinados R$ 1,1 milhão para ações desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos na área de influência da usina, que comporta 53 cidades da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, além de Altônia, noroeste do estado, e Mundo Novo no Mato Grosso do Sul, com um público estimado de 1,3 milhão de habitantes.

No dia 8 de outubro, a equipe da Itaipu responsável pelo edital ministrou uma capacitação para 140 interessados em inscrever seus projetos. Os participantes receberam informações sobre as principais etapas do processo, como enquadramento da proposta ao edital; preenchimento adequado dos campos no momento da inscrição; informações sobre contrapartidas (divulgação da imagem institucional de Itaipu), entre outras.

A capacitação foi gravada e está disponível na página de patrocínios no site da Itaipu (https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios).

De acordo com a gerente da Divisão de Gestão da Comunicação Social, Teresa Raquel Angheben, as ações patrocinadas podem ser de caráter esportivo, como competições, maratonas, campeonatos, torneios e afins; e/ou artístico-cultural, incluindo produção de espetáculos, performances, festivais artísticos, culturais e musicais, realização de mostras e afins.

Passo a passo

A celebração dos termos de patrocínios seguirá o cronograma de execução das ações selecionadas. A prestação de contas deverá ser feita até 90 dias após a conclusão da ação.

O edital segue as premissas básicas da boa gestão pública, baseadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, dentro das normas preconizadas pelo governo federal.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, “o lançamento de um edital de seleção pública para essa nova modalidade reafirma o compromisso da Itaipu Binacional de forma inclusiva e cada vez mais responsável com o desenvolvimento social da área de influência da usina”.

A primeira edição do edital, realizada em 2020, teve 26 propostas selecionadas, que totalizaram R$ 1.344.423,70. Foram contempladas 76 entidades de ensino público de 12 municípios do Oeste paranaense. A estimativa é que tenham sido beneficiadas cerca de 110 mil pessoas entre pais, alunos, professores e comunidade.

Créditos: Sara Cheida/Itaipu Binacional.