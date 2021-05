Esquadrilha da Fumaça homenageia os 47 anos de Itaipu com sobrevoo e frase nas alturas

Exercícios do grupo em Foz do Iguaçu (PR) coincidiram com as vésperas do aniversário da empresa, que completa 47 anos na segunda-feira (17).

Seguem imagens do treinamento da Esquadrilha da Fumaça sobre a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), realizado nessa quarta (12) e quinta-feira (13). Na ocasião, o grupo homenageou os 47 anos de Itaipu, que serão completados na próxima segunda-feira (17). Para celebrar o momento, as aeronaves escreveram no ar a mensagem: “Itaipu 47 anos”, exatamente sobre a barragem. Autoridades do Brasil e Paraguai concederam autorização especial para o voo.

Para fazer o download do vídeo, acessem:

https://discovirtual.itaipu.gov.br/index.php/s/TijGYp5ZazS8KE7

ou https://we.tl/t-WtVpMwKgz6.

Créditos: Itaipu Binacional/Vision Art e Esquadrilha da Fumaça

Foto: Rubens Fraulini