Estado tem 289 obras em unidades básicas de saúde de 164 municípios

Foto: Geraldo Bubniak/AGB

Os investimentos do Governo do Estado em Unidades Básicas de Saúde (UBS) passam de R$ 82 milhões, somente nos anos de 2019 a 2020. Os valores variam entre construção de novas unidades, reformas e ampliações.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde são 289 novas obras em andamento em 164 municípios. “Seguindo a orientação do governador Ratinho Junior, temos descentralizado os serviços de saúde em todo o Estado. As unidades básicas que recebem obras estão distribuídas nas 22 Regionais de Saúde, a fim de alcançar o maior número de pessoas possível e proporcionar atendimento de qualidade e aproximado da residência dos paranaenses na Atenção Básica”, diz o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O município de Apucarana, na região do Vale do Ivaí, tem duas obras em processo, totalizando R$ 1,2 milhão. São destinados R$ 600 mil na construção da UBS Adriano Correia. A UBS Jardim Primavera recebe investimento de R$ 650 mil. Juntas, as duas unidades devem atender cerca de oito mil pessoas.

“A saúde pública começa na Atenção Básica, por isso é fundamental essa parceria entre Governo do Estado e municípios para que possamos planejar e organizar o atendimento dentro das UBS. Essas duas unidades foram colocadas em regiões definidas pela cidade para que possam atender de forma eficaz toda a população”, explica Sebastião Ferreira Martins Junior, prefeito de Apucarana.

As reformas envolvem reparos estruturais padrões nas paredes, renovação da parte elétrica, instalação de ar-condicionado, correção de telhado para acabar com infiltrações, pintura, adequação de acessibilidade, padronização (interruptores, lâmpadas, portas), iluminação em LED, substituição de mobiliário e novos computadores.

Nos Campos Gerais, São João do Triunfo, por exemplo, possui quatro obras em processo, sendo três UBS de apoio (Água Comprida, Coxilhão de Santa Rosa e Canudos), no valor de R$ 200 mil cada, além de uma Unidade de Saúde da Família Ladeira Centro, com investimento de R$ 650 mil.

Em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, está sendo construído um Centro Integrado de Saúde no bairro Jardim Menino Deus. Uma estrutura, com cerca de 700 metros quadrados, vai permitir ampliar o atendimento de especialidades médicas à população, como ginecologia, hidroterapia, pediatria, nutrição, fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia.

Ao todo R$ 1,2 milhão está sendo investido no município. “Essas unidades darão suporte para a população que mora mais longe da unidade central permitindo que as pessoas possam ser atendidas próximas a suas comunidades”, explicou o vice-prefeito de São João do Triunfo, Geraldo Chaves Alves.

EQUIPE TÉCNICA – No início de 2020 foi consolidada na Secretaria da Saúde uma equipe técnica permanente para mapear, catalogar, organizar e analisar aproximadamente 400 processos de obras que haviam sido habilitados anteriormente e que possuíam pendências burocráticas ou técnicas.

Desde então, estes profissionais incorporaram o cadastro e gerenciamento de obras junto a Paraná Edificações (Pred) e área de Engenharia e Arquitetura da Secretaria, além dos convênios de repasses fundo a fundo para obras em hospitais municipais e filantrópicos.

PARA 2021 – Para este ano, o setor irá assumir o gerenciamento de 73 obras de hospitais municipais e filantrópicos no valor aproximado de R$ 137 milhões e R$ 150 milhões em obras ativas de unidades de saúde. “Nosso objetivo é unificar as informações e, consequentemente, diminuir o tempo de resposta aos municípios e órgãos de controle do Estado. Com isso também conseguimos minimizar possíveis falhas nos projetos financiados com recursos do Governo”, afirma o secretário Beto Preto.