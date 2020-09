Estão abertas as inscrições para o Mestrado Interdisciplinar da UNILA em Estudos Latino-Americanos

O Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (IELA) está com inscrições abertas até o dia 8 de outubro, para o processo seletivo de alunos regulares. São ofertadas 18 vagas, distribuídas em três linhas de pesquisa: Trânsitos culturais (6 vagas); Práticas e saberes (5 vagas); e Fronteiras, diásporas e mediações (7 vagas). Pelo menos três das 18 vagas serão destinadas à política de acesso afirmativo. Candidatos que concluíram graduação em qualquer área do conhecimento podem participar da seleção.

Os interessados devem inscrever-se por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA, que pode ser acessado em bit.ly/mestradounila. A inscrição consta de duas fases. Na primeira, o candidato deve encaminhar, via e-mail, solicitação de carta de aceite a docentes do programa, até o dia 30 de setembro, junto com uma proposta de projeto de pesquisa. Na segunda fase, o candidato que tiver recebido pelo menos uma carta de aceite assinada deverá acessar o sistema de inscrição, preencher os dados e anexar os documentos solicitados. Cada candidato poderá anexar até duas cartas de aceite no momento da inscrição.

O processo seletivo também consta de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias: a primeira é a análise do projeto de pesquisa; e a segunda é uma entrevista a distância (via sistema de webconferência da Rede Nacional de Pesquisa, com vídeo). As entrevistas serão realizadas entre os dias 13 e 19 de novembro. O resultado da seleção será divulgado no dia 25 de novembro. O edital e os anexos do processo seletivo podem ser acessados em bit.ly/ppgiela.

IELA



O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos possui a área de concentração em Cultura e Sociedade na América Latina. O mestrado propõe a produção de estudos interdisciplinares a partir do diálogo entre as áreas de Letras, Artes, História, Antropologia e disciplinas afins, com o objetivo de contribuir para a compreensão dos processos de produção e circulação dos saberes. Isso, tendo em vista as mobilidades sociais e culturais na América Latina.

O programa visa, ainda, reunir, em diferentes suportes, registros materiais referentes à memória coletiva e à história; analisar processos de circulação nos campos social, político e cultural, com vistas a um questionamento das categorias e fundamentos que, tradicionalmente, constituíram os campos do saber; compreender práticas sociais que envolvam redes de memória e seus eventuais processos de transformação, fragmentação e descontinuidade.

Para mais informações sobre o mestrado, acesse a página do Programa em programas.unila.edu.br/iela .