Mestrado da UNILA em Políticas Públicas e Desenvolvimento oferta 20 vagas para alunos regulares

O mestrado da UNILA em Políticas Públicas e Desenvolvimento oferta 20 vagas no processo seletivo de alunos regulares, com ingresso para 2021. O período de inscrição é de 10 a 20 de setembro, e o edital já está disponível para consulta no endereço bit.ly/editalppd. Os interessados devem inscrever-se por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA, que pode ser acessado em bit.ly/mestradounila. O curso e a inscrição são gratuitos. Serão ofertadas dez vagas para cada uma das seguintes linhas de pesquisa: Estratégias de desenvolvimento; e Políticas públicas e sociedade.

O processo seletivo destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área do conhecimento. A primeira fase da seleção – eliminatória e classificatória – consiste na análise do projeto de pesquisa, que deve ser enviado sem identificação do autor, uma vez que será analisado no sistema de avaliação cega. A segunda fase consta de análise de currículo e, por fim, a última fase será uma entrevista a distância por videochamada. A realização das entrevistas será entre os dias 11 e 16 de dezembro. O resultado final da seleção será divulgado no dia 21 de dezembro.

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD)



A área de concentração do mestrado é em Políticas Públicas de Desenvolvimento na América Latina. A escolha desse foco gira em torno da necessidade de se explorar questões relativas ao papel do Estado e das Políticas Públicas. Isso diante de grandes desafios da sociedade contemporânea, como auxiliar na solução dos desequilíbrios sociais e regionais existentes na América Latina, originados pelos respectivos processos de desenvolvimento.

A concentração em Políticas Públicas de Desenvolvimento na América Latina permitirá pensar em resolução de problemas ligados à prática ineficaz das políticas públicas, sobretudo no seu processo de elaboração e implantação, bem como nos resultados e formas de exercício do poder político, envolvendo questões de distribuição e redistribuição de recursos; conflitos sociais inerentes aos processos de decisão; e a repartição de custos e benefícios sociais.

Para mais informações sobre o mestrado, acesse a página do Programa em bit.ly/mestradoppd.