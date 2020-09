Já consolidada como referência na promoção da cultura científica, a Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias) está com inscrições abertas para a sua 9ª edição. Desta vez, no formato virtual. Confira todas as novidades desse evento tão aguardado por estudantes do Brasil, Paraguai e Argentina, no press-release abaixo:

Estudantes do Brasil, Paraguai e Argentina já podem se inscrever na FIciencias 2020

Evento será realizado no formato virtual e vai premiar os melhores trabalhos com valores em dinheiro e troféus

Referência da promoção da cultura científica, a Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias) – promovida pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI) em parceria com diversas universidades – já tem data marcada para a sua 9ª edição. O evento está previsto para os dias 7 a 11 de dezembro, no formato de Feira Virtual, 100% online.

A exposição, que se consolidou como um momento de encontro e troca de experiências entre os estudantes, precisou se adaptar ao formato à distância, seguindo as recomendações para o período de pandemia. A Feira Virtual será realizada no canal da FIciencias no YouTube, em uma playlist especial contendo as apresentações dos projetos no formato de vídeos, com duração de até cinco minutos cada.

O regulamento e as inscrições – que podem ser realizadas até 30 de setembro, estão disponíveis no site do evento: ficiencias.org.

Podem participar alunos matriculados no 8º ou 9º ano do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico ou em cursos de educação de jovens e adultos em níveis equivalentes, dos estados do Paraná e Santa Catarina, no Brasil; da Argentina; e do Paraguai.

Serão selecionados 150 trabalhos nas áreas de conhecimento das Ciências Humanas, Exatas, Biológicas, Agrárias, Sociais Aplicadas, Saúde ou Engenharias. Os estudantes podem se reunir em grupos de até três alunos e devem ter um orientador com mais de 18 anos, que pode ser um professor da escola, um aluno em fase de graduação ou já graduado, para auxiliar na condução da pesquisa.

De acordo com o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, general Eduardo Garrido, manter a realização da FIciencias mesmo em um período extraordinário “é de grande importância para o estímulo e valorização dos talentos de estudantes em todas as áreas do conhecimento, ainda que no formato virtual”.

Os trabalhos serão avaliados pelas comissões técnica e científica, compostas por representantes das Instituições de Ensino Superior que realizam a FIciencias e técnicos do Parque Tecnológico Itaipu, os autores dos melhores projetos receberão prêmios em dinheiro, além de troféus e medalhas

Em 2019, a FIciencias recebeu 385 inscrições de trabalhos e contou com mais de mil participantes diretos, com 47 cidades representadas e 150 projetos expostos, durante três dias de eventos. A comunidade também aderiu à iniciativa e mais de duas mil pessoas passaram pelo local.

Por conta das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, a versão para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), a FIciencias Kids, não deve acontecer.

Fotos: PTI/Divulgação.