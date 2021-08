Evento on-line aborda a importância da biodiversidade para o clima, água e energia

Seminário contará com a participação de especialistas de diversos países. As inscrições são gratuitas.

A importância das florestas e da biodiversidade para a regulação do clima e a segurança hídrica e energética será o tema principal do webinar “O papel-chave da biodiversidade no apoio a soluções sustentáveis em água e energia, ecossistemas e enfrentamento das mudanças climáticas”, nesta sexta-feira (13), das 11h às 12h30.

O evento é gratuito e promovido Rede Global de Soluções Sustentáveis de Água e Energia, que tem a Itaipu Binacional e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (Undesa), entre suas instituições fundadoras. A rede conta com a participação de diversos organismos da ONU, e de empresas e organizações de todos os continentes.

Além de representantes da Itaipu e da Undesa, o webinar também contará com especialistas da WWF (Paraguai), Instituto Smithsonian (EUA), Instituto LIFE (Brasil), Forest Trends (EUA) e Convenção sobre Diversidade Biológica (Canadá).

A ciência tem seguidamente demonstrado o papel-chave dos ecossistemas e da biodiversidade associada à regulação climática, além de contribuírem com a segurança hídrica (a quantidade e qualidade de água nas bacias hidrográficas) e com a segurança energética (no caso, para a geração hidrelétrica).

O último relatório do Painel Intergovernamental do Clima da ONU (IPCC), divulgado no início desta semana, aponta a necessidade urgente de proteção dos ecossistemas para tentar frear as consequências mais graves das alterações no clima, que já se fazem presentes.

A Itaipu Binacional é referência no setor elétrico mundial pela preocupação com a biodiversidade. A empresa preserva mais de 100 mil hectares de florestas em ambas as margens do reservatório e promove ações de conservação de espécies de fauna ameaçadas com diversos parceiros. As áreas protegidas da Itaipu foram reconhecidas pela Unesco como áreas núcleo da Reserva da Biosfera, no programa A Humanidade e a Biosfera.

Para a Itaipu, a conservação da biodiversidade é vital não apenas para a geração de energia, como para os usos múltiplos do reservatório, que incluem a aquicultura, pesca, conservação da vida selvagem, consumo humano, turismo e lazer. Em outras palavras, a natureza fornece serviços ecossistêmicos essenciais para a saúde, o bem-estar e a economia.

Assim, o objetivo principal do evento é disseminar informações e mostrar iniciativas bem-sucedidas sobre como a biodiversidade desempenha um papel fundamental na viabilização de soluções sustentáveis em água e energia, e para o enfrentamento das mudanças climáticas, evidenciando as inter-relações entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6 (água), 7 (energia), 13 (clima) e 15 (ecossistemas terrestres).

Instituições públicas e privadas, empresas, agências, sociedade civil e academia envolvidas em soluções de água, energia, biodiversidade e enfrentamento das mudanças climáticas estão convidadas a participar dessa discussão. Haverá tradução para português, espanhol e inglês. Para participar, basta se inscrever até as 23h59 desta quinta-feira (12) por meio do formulário disponível em: https://bit.ly/37xdz34.

Serviço

O quê: Webinar “O papel-chave da biodiversidade no apoio a soluções sustentáveis em água e energia, ecossistemas e enfrentamento das mudanças climáticas”

Quando: Nesta sexta-feira (13), das 11h às 12h30.

Inscrições: https://bit.ly/37xdz34

Realização: https://www.un.org/en/waterenergynetwork

