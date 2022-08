Exame Celpe-Bras recebe inscrições até dia 6 de agosto para provas em Foz do Iguaçu

A UNILA é um dos postos aplicadores e oferece 50 vagas sem cobrança de inscrições.

Interessados em obter o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros (Celpe-Bras) podem inscrever-se para o exame até o dia 6 de agosto. A UNILA é um dos postos aplicadores da prova no Paraná e está disponibilizando 50 vagas sem cobrança de inscrição.

Todas as informações sobre o exame e o link para inscrições podem ser obtidos no edital MEC/Inep 60/2022. As provas – oral e escrita – acontecerão nos dias 18, 19 e 20 de outubro.

O Celpe-Bras é aceito como comprovação de proficiência no uso da Língua Portuguesa pelas instituições de ensino superior, destinado a estrangeiros, para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem como para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no País.

Além da UNILA, o Paraná tem outros dois postos aplicadores: a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba.

Créditos: UNILA.