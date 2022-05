Faltam apenas cem metros para união do vão central da Ponte da Integração Brasil-Paraguai

Dado consta do último boletim técnico do consórcio responsável pela obra, divulgado pelo DER-PR. Empreendimento tem recursos da Itaipu Binacional.

Apenas cem metros separam as duas frentes de trabalho no vão central da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que vai conectar Foz do Iguaçu (PR) a Presidente Franco, sobre o Rio Paraná. O dado consta do último boletim técnico do consórcio responsável pela obra, divulgado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

O documento indica que, até o final deste mês de maio, já foram executados 84% das obras, com investimentos de aproximadamente R$ 200 milhões – do total previsto de R$ 323 milhões.

No lado brasileiro continuam sendo executadas as pré-montagens das últimas aduelas (peças metálicas que vão compor a base da futura pista de rolamento), incluindo a chamada “aduela de fechamento”, que unirá as duas pontas da obra.

Ainda em maio, foram posicionadas as lajes pré-moldadas sobre uma das aduelas, a concretagem das mesmas e o tensionamento do 14º par de estais (cabos de aço que vão sustentar a estrutura).

Na frente de trabalho paraguaia, também estão sendo feitas as pré-montagens das aduelas e executadas as armaduras dos guarda-rodas (balizadores de tráfego) e das bases do futuro guarda-corpo. No tabuleiro (base da ponte), as atividades estão concentradas na 12ª aduela.

Como vai ser

A nova ponte internacional terá 760 metros de comprimento e vão-livre de 470 metros, o maior da América do Sul. Serão duas pistas com 3,6 metros de largura, acostamento de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais. A expectativa é que a obra seja concluída até o mês de setembro.

A iniciativa é do governo federal, com gestão do governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) e recursos da margem brasileira da Itaipu Binacional.

Perimetral Leste

Em maio, as obras da Perimetral Leste – que vai ligar a Ponte da Integração à BR-277 – chegaram a 11,07% de execução, com investimentos de aproximadamente R$ 11,5 milhões. São várias frentes de trabalho simultâneas, entre elas, no viaduto de acesso à Ponte Tancredo Neves, no viaduto de acesso ao Porto Iguaçu, no acesso ao Marco das Três Fronteiras e serviços de terraplanagem nos platôs das novas aduanas paraguaia e argentina – entre outros serviços.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.