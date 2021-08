FastGet, incubada do PTI-BR, desenvolve plataforma online do Festival Bom Gourmet

A FastGet, empresa incubada no Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), realizou uma importante parceria com Festival Bom Gourmet, realizado pelo jornal Gazeta do Povo. A startup desenvolveu uma plataforma online de reserva especialmente para 13ª edição do Festival Bom Gourmet, em Curitiba, para apresentar o que há de melhor na gastronomia paranaense e valorizar os restaurantes e profissionais do setor.

A tendência de utilização de plataformas online, no setor gastronômico, é considerada essencial para o momento atual de distanciamento social, em função da pandemia da covid-19, pois evita filas e aglomerações.

Ao todo, mais de 60 restaurantes de Curitiba participam do Festival Bom Gourmet. Além de poder realizar reservas para almoço e jantar, as 10 primeiras reservas do dia, feitas via site ou pelo aplicativo, receberão um kit especial da Stella Artois (umas das mais tradicionais marcas de cerveja premium ).

De acordo com Leandro Pirolo Valério, diretor comercial da FastGet, a parceria com o festival é o reconhecimento da excelência do trabalho que a empresa vem realizando. “Para nós é muito importante esse reconhecimento da nossa marca, como plataforma oficial do evento. Além disso, temos uma ampliação da rede de contatos para futuras parcerias”, disse Leandro.

Soluções inovadoras

A ideia da FastGet nasceu de um grupo de amigos, profissionais de tecnologia, que sempre tinham dificuldades na hora de pedir um item, chamar o garçom, fechar e pagar a conta. Pensando em melhorar esse processo, eles desenvolveram uma plataforma de garçom digital que já contemplava o cardápio e toda experiência de consumo, como pedido e pagamento da conta.

E foi com a proposta de ajudar estabelecimentos de food service como restaurantes, bares, pizzarias, cafés, praças de alimentação, vilas gastronômicas, a se transformarem digitalmente e a melhorar a experiência de consumo de seus clientes, que a FastGet foi desenvolvida.

Com o tempo as soluções desenvolvidas pela startup foram sendo aprimoradas. A empresa já foi reconhecida pelo ToolBox Sebrae, Vale do Pinhão, Academia Assaí Atacadista, por disponibilizar no ano de 2020 a plataforma completa gratuitamente ao setor de bares e restaurantes.

Ecossistema PTI-BR

Segundo o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, está aumentando no ecossistema do Parque a diversidade de startups , em diferentes estágios de maturidade.

“É muito interessante observar que hoje temos ideias sendo desenvolvidas na Incubadora Santos Dumont, em fase inicial; startups conquistando seus primeiros clientes e empresas já consolidadas, expandindo suas soluções e desenvolvendo spin offs (novas empresas derivadas). Isso é fundamental para a economia de Foz do Iguaçu”, disse o general Garrido.

Incubadora Santos Dumont

A FastGet é uma das mais de 40 empresas incubadas no PTI-BR, que passam por uma série de qualificações a partir de workshops, treinamentos, mentorias e participação em eventos, além de contar com apoio jurídico e financeiro.

Todo o processo desenvolvido pela Incubadora Santos Dumont contribui para o direcionamento do empreendedor no mercado, acesso a novos clientes e investidores.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil