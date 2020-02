A famosa feirinha da Argentina, fica localizada em Puerto Iguazu, são 18 quilômetros a partir de Foz do Iguaçu acessando a ponte Internacional Tancredo Neves, é preciso estar portando seu RG para cadastro de entrada no país. Para quem vai de carro, é preciso ter a carta verde que se pode providenciar em Foz do Iguaçu mesmo.

A Feirinha fica no centro da cidade, chegar na feirinha é muito simples, as pessoas da cidade são muito atenciosas e não se importam de dar informações.

Na feirinha você encontra vários produtos da região, uma excelente forma de conhecer os sabores do local e até mesmo leva-los para sua casa ou dar de presente pra alguém, dentre os produtos que você encontra ali estão: queijos e embutidos, vinhos, pães, doce de leite, temperos, azeitonas especiais, azeites e alfajores, e o melhor é que você pode provar dos produtos.



Além das barracas você encontra restaurantes e uma praça de alimentação, e contam com diversas opções de comidas, desde as tradicionais empanadas e parilla até carnes e cervejas como a Quilmes e a Patagônia.



A Feirinha de Puerto Iguazu começa funcionar a arti das 10:00 da manhã, porém o movimento começa acontecer a partir das 16:00

Com certeza vale muito a pena visitar, comer por lá e comprar os produtos já que são super em conta e de ótima qualidade.