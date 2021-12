Festival das Cataratas celebra retomada do turismo a partir de quarta-feira, 1º

Abertura oficial será às 18h e segue com a programação do Natal Águas e Luzes, às 20h.

Considerado um dos maiores eventos do turismo nacional, o Festival das Cataratas inicia a sua 16ª edição na próxima quarta-feira (1), em Foz do Iguaçu (PR). A solenidade de abertura – restrita a convidados – será promovida no Hotel Grand Carimã a partir das 18h, com transmissão ao vivo pelo Youtube do evento.

O horário será diferenciado para possibilitar aos participantes acompanharem, às 20h, na Praça da Paz, a abertura do Natal Águas e Luzes, uma iniciativa que envolve Sesi, Fundação Cultural, Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional e Fundo Iguaçu.

De acordo com a diretora do Festival das Cataratas, Mayara Angeli, a dupla programação tem como objetivo fortalecer o setor neste momento tão importante. “O Festival sempre teve esse fator agregador e faz parte do nosso propósito incentivar toda a cadeia do turismo da cidade. Por isso, achamos que seria ideal a união dessas ações”, destaca.

Na quinta-feira (2) e sexta-feira (3), a programação do Festival segue no Rafain Palace Hotel & Convention com a tradicional Feira de Turismo e Negócios e diversos eventos paralelos, como o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, Rodadas de Negócios, Salão MICE Cataratas, Arena Gastronômica, além de palestras, mentorias e capacitações.

Além de movimentar a economia da região e gerar centenas de empregos diretos e indiretos para toda a região, o Festival das Cataratas “abre suas as portas” para a entrada gratuita da comunidade a partir das 16h de sexta-feira (3). Mais informações estão disponíveis em www.festivaldascataratas.com [1].

O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio do Sebrae, CNC e Fecomércio PR, parceria estratégica da Brazoa, Visit Iguassu, COMTUR, ABEOC Brasil e Ministério do Turismo, e Governo do Paraná como estado anfitrião.

Créditos: Festival das Cataratas.