Festival das Cataratas organiza ação on-line em preparação para o evento de dezembro.

O Festival das Cataratas promove nos dias 9, 10 e 11 de junho, o Conexão Cataratas Online. O evento virtual faz parte da programação prévia da Feira de Turismo e Negócios, que será realizada presencialmente em Foz do Iguaçu nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.

A ação especial – que poderá ser acompanhada pelo canal do Youtube do Festival das Cataratas – vai contar com uma série de atividades relacionadas às ações paralelas e complementares do evento, que é considerado um dos maiores do turismo nacional.

Durante a abertura do evento, marcada para as 18h do dia 9, ocorre o lançamento oficial da Feira de Turismo e Negócios, que assim como no ano passado deve seguir rigorosos protocolos de segurança sanitária para garantir a segurança e bem-estar dos participantes. No espaço, o público poderá conferir o que há de melhor em produtos e serviços nos diversos segmentos do turismo.

No dia 10, às 14h, será a vez do lançamento do 16º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, evento técnico-científico que deve reunir em dezembro centenas de professores e estudantes de todo o País. Com o tema “Estratégias, competitividade e Cidades Inteligentes para o turismo”, o Fórum já está aberto para submissões de artigos científicos e será realizado na modalidade híbrida (on-line e presencial).

Um pouco mais tarde, às 16h30, será apresentado o Hackatour Cataratas Developers, evento que será realizado em setembro com a proposta de buscar soluções tecnológicas para o turismo com a participação de estudantes e profissionais da área da tecnologia. A programação do dia fecha às 17h com a Arena de Negócios Cataratas e Caminhos, que poderá ser acompanhada apenas mediante inscrição.

Na sexta-feira (11), às 10h, os agentes de viagens poderão participar de uma capacitação com Luciano Freitas sobre técnicas de Storytelling, a habilidade de contar histórias utilizando enredo elaborado, narrativa envolvente, e recursos audiovisuais. Para a capacitação também é necessário fazer a inscrição prévia no site do evento.

Para saber mais informações sobre inscrições acesse https://conexaocataratas.festivaldascataratas.com.

Créditos: Festival das Cataratas