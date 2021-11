Festival das Cataratas: prazo para inscrição de inovações encerra nesta sexta-feira (5)

Evento será realizado nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, e terá um espaço exclusivo para a apresentação de soluções tecnológicas.

Os preparativos para o 16° Festival das Cataratas – um dos principais eventos do turismo nacional – seguem a todo vapor. E uma das novidades desta edição, que ocorre nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR), será um espaço dedicado exclusivamente à área da inovação na já tradicional Feira de Turismo e Negócios.

Batizada de “Startup Go! Call to Tour”, a ação vai abrir espaço para a apresentação de projetos inovadores e startups que tenham relação com os temas Turismo, Inovação Tecnológica e Meio Ambiente. Os interessados podem participar por meio de uma Chamada de Propostas, cujo prazo encerra nesta sexta-feira (5). O formulário completo e o regulamento estão disponíveis no link https://festivaldascataratas.com/startup-go-call-to-tour/.

Durante a análise serão avaliadas adequação aos temas propostos, aplicabilidade para solucionar problemas do mercado e viabilidade da execução da solução. Os selecionados terão a oportunidade de ter um espaço no Festival e interagir com o amplo público-alvo do evento, formado por agentes de viagens, operadores de turismo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, imprensa especializada, influenciadores digitais, profissionais da hotelaria, prestadores de serviços, desenvolvedores de tecnologias, professores, pesquisadores, estudantes e outros profissionais.

O Espaço Inovação também vai reunir outras ações promovidas pelo Festival das Cataratas dentro do tema ao longo do ano – como o Hackatour Cataratas e o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu – e a apresentação de um podcast ao longo de toda a programação com a participação de convidados do trade para o debate de assuntos relacionados a Turismo e Cidades Inteligentes. O programa poderá ser acompanhado em tempo real pelo canal do Festival no Youtube.

As inscrições para o Festival das Cataratas podem ser realizadas até o dia 30 de novembro pelo link https://www.eventspro.com.br/e/festival-das-cataratas-1631141262.

O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio do Sebrae, CNC e Fecomércio PR e parceria estratégica da Braztoa, Visit Iguassu, COMTUR, ABEOC Brasil, Governo do Paraná e Ministério do Turismo.

Créditos: Festival das Cataratas.