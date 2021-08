Festival das Cataratas promove arena para divulgar empreendimentos de mais duas regiões turísticas do Paraná

Na próxima terça-feira (31), às 17h, empreendedores de duas regiões turísticas do Paraná terão a oportunidade de apresentar os seus produtos turísticos na Arena de Negócios Cataratas. A iniciativa é organizada pela De Angeli Eventos e Empreendimentos e é uma ação do Festival das Cataratas, com o apoio da Paraná Turismo e Sebrae Paraná.

Dessa vez, as duas regiões contempladas são “Vale do Ivaí” – importante destino de turismo religioso, rural e de aventura – e Terra dos Pinheirais – que reúne muita a história dos colonizadores europeus por meio da culinária, arquitetura, templos religiosos e museus.

Durante os encontros, os empreendedores têm de três a cinco minutos para apresentar seus produtos turísticos de maneira dinâmica para agentes, operadores de viagens e público final.

Todas as 15 regiões turísticas do Paraná fazem parte da Arena, que segue até novembro em sete encontros virtuais. Nos anteriores, estiveram representadas as regiões “Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu”, “Vales do Iguaçu” e “Lagos e Colinas”. As gravações estão disponíveis no Youtube (https://bit.ly/3jb94Sn).

Para participar da Arena de Negócios Cataratas, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do endereço https://conexaocataratas.festivaldascataratas.com/. Os participantes receberão certificado emitido pelo Festival das Cataratas.

As arenas servem como preparativo para a tradicional Feira de Turismo e Negócios do Festival das Cataratas, que será realizada presencialmente nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. Saiba mais informações em www.festivaldascataratas.com.

Créditos: Festival das Cataratas