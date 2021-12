Festival das Cataratas se consolida como a maior feira de turismo do Brasil

Aproximadamente 5 mil pessoas circularam pela 16ª edição do Festival das Cataratas. O evento encerrou nesta sexta-feira (4), em Foz do Iguaçu (PR), com uma ampla programação de atividades e a tradicional Feira de Turismo e Negócios, que reuniu expositores nacionais e internacional de diversos segmentos do setor.

O público ainda não é o mesmo do período pré-pandemia (quando o evento contou com mais de 8 mil participantes), mas já representa uma clara demonstração do momento de retomada do turismo, sobretudo em Foz do Iguaçu, que apresenta avançada taxa de vacinação contra a covid-19 (100% da população já está completamente imunizada).

Com 7 mil metros quadrados, a área de exposição foi 40% maior na comparação com 2020. Nos 250 estandes, 1300 marcas foram apresentadas ao amplo público do evento, formado por agentes de viagens, operadores de turismo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, profissionais da hotelaria, entre outros.

Por meio de uma parceria com o Sebrae, o Festival promoveu rodadas de negócios com o claro objetivo de fazer com que os empreendedores retornassem de Foz do Iguaçu com bons negócios na bagagem. “Foi uma edição especial para todos nós. Um momento de celebrar esse novo momento do turismo, seguindo todos os protocolos sanitários, mas com muito otimismo de que as coisas estão se encaminhando da melhor maneira possível”, destacou a diretora do Festival das Cataratas, Mayara Angeli.

A programação contou ainda com o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu – considerado o maior evento técnico-científico de turismo da América Latina – o Salão MICE Cataratas, a Arena Gastronômica, palestras, mentorias e capacitações. Uma das novidades foi realização do Conexão Cataratas Podcast, que contou com diversas entrevistas ao longo de toda a programação do evento. O conteúdo foi transmitido ao vivo para o público que não esteve presencialmente no Festival, e as gravações estão disponíveis no Youtube.

O que também chamou a atenção do público o potencial do mercado halal, que até 2024 deve movimentar US$ 3 trilhões por ano. Na palestra do CEO da Cdial Halal, Ali Saifi, foi explicado como os estabelecimentos devem se preparar para receber esse tipo de turista.

O assunto ganha ainda mais força em Foz do Iguaçu, que em breve deve se tornar a primeira cidade turística da América Latina com atrativos halal. Após os primeiros passos serem dados na Expo Dubai 2020, durante o Festival ocorreu a primeira reunião de um grupo de trabalho focado em tratar a cidade como destino halal. Participam do grupo diversas entidades da sociedade civil.

A próxima edição do Festival das Cataratas deve ser realizada em junho, data em que ocorria tradicionalmente no período pré-pandemia.

O 16º Festival das Cataratas foi organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio do Sebrae, CNC e Fecomércio PR, parceria estratégica da Brazoa, Visit Iguassu, COMTUR, ABEOC Brasil.

Créditos: Festival das Cataratas.