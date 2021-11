Festival das Cataratas terá foco especial na geração de negócios

Evento inicia na próxima quarta-feira (1º) com uma intensa programação de atividades para ajudar na concretização de parcerias.

Conectar negócios, turismo e pessoas. Com este propósito, o 16º Festival das Cataratas – que começa na próxima quarta-feira (1º) – vai contar atividades preparadas especialmente para os empreendedores retornarem da “Terra das Cataratas” com boas parcerias na bagagem.

Com o patrocínio do Sebrae, a Fecomércio PR e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a programação vai reunir ações para impulsionarem a concretização de parcerias. Na quinta-feira (2), as 14h às 18h, ocorre o “Match de Negócios do Festival das Cataratas”, uma rodada de negócios para os empresários agendarem reuniões durante o evento por meio do aplicativo Meu Sebrae.

Já na sexta-feira (3), das 14h às 15h30 será a vez do “Speed Dating”, uma oportunidade para os expositores da Feira de Turismo e Negócios interagirem com os integrantes da caravana do Sebrae, que estarão em missão técnica na cidade. O grupo, que conta com participantes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazonas, também vai realizar visitas técnicas em estabelecimentos de Foz para a observação de boas práticas de gestão, inovação e sustentabilidade.

“Estamos organizando uma série de iniciativas dentro do Festival das Cataratas, pois este evento se tornou um importante palco para iniciativas de mercado, de inovação e tecnologia e de promoção do ambiente de negócios do turismo”, destaca Patricia Albanez, coordenadora estadual de turismo do Sebrae PR.

Na área de negócios, o Festival das Cataratas ainda vai contar com o “Conexões Empresariais SEBRAE-PR”, com a participação de empresas de inovação e tecnologias para o turismo na quinta-feira (2), das 10h às 12h.

Para a diretora do Festival das Cataratas, Mayara Angeli, oportunizar novos negócios sempre esteve na missão do evento. “Além de ser uma grande festa do turismo nacional, o nosso espaço tem como objetivo oportunizar esses encontros para o surgimento de parcerias de sucesso”, explica. Mais informações sobre como participar podem ser obtidas no e-mail cassia.ribeiro@festivaldascataratas.com.

O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio do Sebrae, CNC e Fecomércio PR, parceria estratégica da Brazoa, Visit Iguassu, COMTUR, ABEOC Brasil e Ministério do Turismo, e Governo do Paraná como estado anfitrião.

1, 2 e 3 de dezembro – Foz do Iguaçu (PR)

Créditos: Festival das Cataratas.