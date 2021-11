Festival das Cataratas vai mostrar como Foz se tornará primeiro destino turístico halal da América Latina

Foz do Iguaçu conta com a segunda maior colônia árabe-muçulmana do Brasil, com cerca de 20 mil representantes. Para atrair este público, que atualmente representa um terço da população mundial, a cidade está na busca por se tornar o primeiro destino halal da América Latina.

Uma amostra desse conceito amplo – que se refere a comportamentos, formas de vestir e falar, e alimentação – será apresentada durante o Festival das Cataratas, na tarde do dia 2, em palestra ministrada por Ali Saifi, CEO da Cdial Halal, única certificadora da América Latina acreditada pelos principais órgãos oficiais dos Emirados Árabes (EIAC) e do Golfo (GAC).

“A ideia é falar um pouco do potencial e as oportunidades que esse mercado pode oferecer”, explica Saifi. De acordo com o a diretora do Festival das Cataratas, Mayara Angeli, “é uma honra abrir espaço em nosso evento para o debate desse assunto, que é de extrema importância para a experiência turística desse público”.

A ação é uma continuidade de um protocolo assinado em outubro durante a Expo Dubai, que prevê o treinamento de equipes para abordagem e atendimento adequados a este público, com capacitação que envolve a alimentação halal, questões culturais, dentre outros. Participaram do acordo representantes da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Governo do Paraná, Cdial Halal e da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB).

O próximo passo do projeto é a certificação dos locais como um destino halal, o que deve trazer ao turista mais tranquilidade em relação à qualidade, confiabilidade e rastreabilidade do produto ou serviço consumindo. A certificação é muito mais ampla do que se imagina, abrangendo a matéria-prima, todo o processo de produção, higienização, rastreabilidade, armazenagem e transporte em diversos setores, como agricultura, alimentação, transporte, indústria têxtil, embalagens e cosméticos, dentre outros.

O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio do Sebrae, CNC, Fecomércio PR e Fundo Iguaçu, e parceria estratégica da Braztoa, Visit Iguassu, COMTUR, ABEOC Brasil, Governo do Paraná e Ministério do Turismo.

