FIciencias conta com a participação de projeto para monitorar pessoas com Alzheimer

Desenvolvido por duas alunas de Curitiba, o projeto tem como objetivo criar um aplicativo junto a uma pulseira com Qr code.

Um dos trabalhos criados para a FIciencias desse ano, está sendo apresentado por duas estudantes, do Colégio Bom Jesus, de Curitiba (PR). O propósito é criar um aplicativo para rastrear pessoas com Alzheimer, fazendo uso de uma pulseira com Qr code.

O projeto tem como proposta principal incluir os cuidadores e os portadores de Alzheimer na sociedade. As alunas desenvolveram uma pulseira de silicone que não seja facilmente retirada do braço, a qual contém um localizador em tempo real, conectado ao aplicativo e um Qr code que pode ser lido por qualquer pessoa. É possível ter acesso às informações principais, como nome, contatos de telefone, entre vários outros dados do idoso, se estiver desacordado ou perdido pode-se entrar em contato com os familiares.

O aplicativo contém três interfaces: a principal que mostra a localização da pessoa que está utilizando a pulseira. Na segunda aba, sendo a do idoso com a agenda, as memórias e um botão de ajuda. Nesta agenda pode adicionar eventos, como tomar remédios e nas memórias pode postar fotos com descrição de quem queira lembrar. Na terceira, a aba do cuidador, é possível configurar as memórias, a agenda e a configuração da pulseira e do aplicativo em geral.

Além disso a ideia também é estender para pessoas com autismo ou com deficiência cognitivas e motoras, que também costumam passar por situações como acidentes, esquecimentos ou saírem sozinhos.

A estudante, Amapola Ferreira, que desenvolveu o projeto, convive com seu avô que desenvolveu o Alzheimer “ele não lembra mais o meu nome, então sempre me chama de “querida”, essas dificuldades que hoje ele tem em casa me fizeram considerar um projeto para ajudar eles”, contou.

Ela conclui revelando que foi uma alegria saber que poderia participar da FIciencias. “Participar de uma feira Internacional, de uma feira que tem essa publicidade toda, quando descobrimos que fomos selecionados foi uma felicidade imensa”, finalizou a estudante.

Sobre a FIciencias

A Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias), é um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e inovadoras, contribuírem com o conhecimento e a evolução no mundo das ciências.

O evento, aberto a toda a comunidade, é realizado entre 24 a 28 de outubro no Hotel Golden Park, pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e pela Itaipu Binacional, em parceria com as universidades: UEL, UEM, Unicentro, UFFS, UTFPR e Unila.

A programação completa do evento está disponível em: www.ficiencias.org.

Créditos: Kiko Sierich/PTI-BR.