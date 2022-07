Fórum internacional vai debater desenvolvimento sustentável no período pós-pandemia

Evento on-line acontece na manhã desta terça-feira (12) e tem organização da Itaipu Binacional.

Um fórum internacional vai reunir, de forma on-line, especialistas do mundo todo para debater os avanços do desenvolvimento sustentável, especialmente, no período pós-pandemia. O evento acontece nesta terça-feira (12) e é organizado pela Itaipu Binacional em parceria com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (Undesa, na sigla em inglês).

Para participar, é necessário fazer a inscrição em: https://bit.ly/3yw8JjU

O debate faz parte da programação paralela do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorre de 5 a 15 de julho em Nova York, nos Estados Unidos. O foco do fórum é debater os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 (educação), 5 (equidade gênero), 14 (vida na ágia), 15 (ecossistemas terrestres) e 17 (parcerias).

A programação desta terça-feira (12) começa às 8h30 e vai até 10h. Após a sessão de abertura, representantes de instituições de destaque em soluções integradas de água e energia da América Latina, Ásia, África e Europa vão apresentar boas práticas relacionadas aos ODS em foco neste fórum. A Itaipu será representada pelos empregados Liziane Kadine, que é gerente da Divisão de Áreas Protegidas, e por Walter Groehn, da Divisão de Áreas Protegidas da margem paraguaia.

Créditos: Itaipu binacional.