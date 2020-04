Foz confirma 32 casos de coronavírus

Os dois novos casos são de um homem de 57 anos e uma mulher de 33 anos, sem históricos de viagens

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje (14/04/2020), 32 casos de coronavírus no município. Os dois novos casos são de um homem de 57 anos e uma mulher de 33 anos, sem históricos de viagens ou contatos com pessoas suspeitas ou confirmadas da doença.

Eles procuraram atendimento na Central Triagem COVID-19 do Hospital Municipal Padre Germano Lauck no inicio de abril apresentando sintomas leves, foram conduzidos como suspeitos, notificados e encaminhados para coletas de exames. Os casos são tratados como transmissão comunitária, quando não se sabe a origem do contágio.

A Vigilância Epidemiológica orientou quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar. Os dois permanecem nas próprias residências e apresentam sintomas leves.

Dados

Dos 32 casos confirmados até agora, 21 já foram liberados do isolamento domiciliar, estão assintomáticos e consideramos recuperados; 8 permanecem em isolamento domiciliar e 3 estão hospitalizados. Foz contabiliza ainda 69 casos suspeitos da doença aguardando o resultado dos exames. Destes, 53 estão em isolamento domiciliar e 16 estão internados por apresentarem sintomas respiratórios.