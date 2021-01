Foz Conhecendo Foz será lançado neste sábado (16)

Programa vai proporcionar visita aos atrativos turísticos exclusivamente aos moradores de Foz do Iguaçu; Agendamento poderá ser feito pelo telefone 156

Voltado ao resgate socioeconômico e fomento do turismo, o Programa Foz Conhecendo Foz contempla a geração de renda para guias de turismo e transportadores turísticos e escolares que tiveram suas atividades impactadas pela pandemia da Covid-19. Ao mesmo tempo, proporciona experiências aos moradores como àquelas que turistas apreciam ao visitar a cidade.

Os passeios serão gratuitos, ofertados em parceria com os atrativos. Para agendar a visita, o morador deverá ligar para o 156, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14 horas. Serão disponibilizados passeios para o Parque Nacional do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras, Itaipu e Ecomuseu.

“Uma equipe organizada pela Secretaria de Turismo vai atender a ligação e agendar o passeio de interesse do morador. No ato de agendamento, serão solicitados documentos pessoais e serão determinados data, horário e o ponto de encontro, que poderá ser um equipamento público no bairro onde reside o munícipe, como escola ou CMEI. Conforme o edital de chamamento público do Programa, no momento do embarque para o passeio, cada morador deverá apresentar ao guia de turismo o documento de identificação pessoal e o comprovante de residência”, explicou o coordenador do programa, Leandro Vandré Heineck.

Já em relação aos profissionais que prestarão os serviços em campo, até agora foram cadastrados 173 guias de turismo e 121 transportadores turísticos e escolares. As inscrições seguem abertas na sede da Prefeitura, na Praça Getúlio Vargas, nº 280, Centro, no horário das 8h30 às 14h.

Para participar da ação, os trabalhadores deverão comprovar a aquisição de conhecimento técnico, histórico e cultural. Eles também assinarão termos de compromisso de atendimento a todas as medidas sanitárias e protocolos de segurança que estão sendo recomendados pela legislação, a fim de garantir a segurança contra a COVID-19. Os guias de turismo, autônomos ou pessoa jurídica, também deverão ter o cadastro ativo no CADASTUR.

“É uma ação estratégica que vai gerar renda aos trabalhadores, mas também cria a valorização, o conhecimento e o pertencimento da população com a cidade”, comentou o Secretário de Turismo, Paulo Angeli.

O Programa Foz Conhecendo Foz é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, com apoio do Legislativo e das categorias representativas, como a LIGUIA (Liga Independente dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu), COOTTRAFOZ (Cooperativa de Transporte e Turismo Alternativo), SINPROVETE (Sindicato dos Proprietários de Veículos no Transporte Escolar Foz do Iguaçu) e parceria com as instituições responsáveis pelos atrativos, quais sejam o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Itaipu Binacional e Cataratas do Iguaçu S/A.