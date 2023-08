Foz do Iguaçu concorre a prêmio nacional

O Prêmio é de controle social, boas práticas do Sistema OSB com indicadores de gestão púbica.

Sendo assim, é um dos principais reconhecimentos ao trabalho voluntário nas cidades brasileiras “Observatório Social”

Você não gostaria de saber onde é realizada a aplicação do dinheiro público?

Esse projeto cria parâmetros para avaliar e monitorar as ações do governo na economia local, especialmente em áreas como pequenas e médias empresas, emprego, educação e saneamento básico.

Em resumo, também inclui uma plataforma para os cidadãos monitorarem a elaboração de projetos da Câmara de Vereadores.

Observatório Social de Foz do Iguaçu

Jaime Nascimento, diretor do Observatório Social de Foz do Iguaçu, disse que o indicador mostra como o dinheiro público é gasto e quantos serviços de qualidade são prestados à população.

Além disso, ajuda os gestores a retomarem o rumo e redefinirem suas ações, programas e projetos.

“São ferramentas importantes para garantir a transparência e ajudar a evitar o desvio de recursos e o desperdício de recursos escassos caso sejam mal utilizados em outras áreas”, enfatiza.

Em suma, os indicadores produzidos pelos vigilantes sociais e nossos parceiros são ferramentas valiosas para lidar com as ineficiências dos sistemas públicos.

Apoio da População Iguaçuense

Como voluntário do controle social, ele (Jaime) pede portanto, apoio ao povo do Iguaçu para a votação popular.

“Esta é uma demonstração simples e direta para reconhecer esta boa prática em Foz do Iguaçu e promover a ação dos cidadãos trabalhando pelo melhor da cidade e do povo do Iguaçu”, convidou Jaime Nascimento.

Endereço: Rua Padre Montoya, 490, centro – Foz do Iguaçu

Site: fozdoiguacu.osbrasil.org.br

Redes sociais: @osbfozdoiguacu

WhatsApp: (45) 98823-5350

Fonte: Imprensa ACIFI.