Foz do Iguaçu espera mais de 11 mil visitantes no feriadão da Padroeira do Brasil

Estimativa para a recepção de turistas, entre os dias 10 (sábado) e 12 de outubro (segunda-feira), está baseado na ocupação da rede hoteleira. Movimento é estimulado pela campanha “Vem pra Foz”. Atrativos se prepararam para receber com toda a segurança

Foz do Iguaçu se prepara para receber mais de 11 mil visitantes neste feriado prolongado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, entre sábado (10) e segunda-feira (12). A estimativa é feita a partir da ocupação média esperada para os hotéis do município, de 38% (de um total de 30 mil leitos em 180 meios de hospedagem, entre hotéis, hostels, pousadas e albergues). No segmento cinco estrelas, a ocupação esperada é ainda maior, de 62%.

A previsão, apesar de ainda distante da ocupação que o destino turístico costumava registrar em feriados prolongados (foi, por exemplo, de 85% no último carnaval), é considerada animadora pelo setor e indicativo de que a retomada da economia está ocorrendo.

“Estamos ansiosos e confiantes para este feriado”, afirma o presidente do Conselho Municipal do Turismo, Paulo Angeli, para quem o turismo, juntamente com o agronegócio, será uma grande força para a retomada econômica na pós-pandemia. “Foz do Iguaçu está preparada para receber os turistas com responsabilidade. E a campanha Vem pra Foz é a demonstração do nosso compromisso com a segurança dos nossos visitantes”, completou.

Lançada no final de agosto e produzida pela Itaipu Binacional, a campanha teve como foco inicial o estímulo ao turismo regional e, a partir da segunda fase, em setembro, passou a contar com o aplicativo Foz com Desconto, uma plataforma para a venda de atrativos, produtos e serviços com condições especiais. O Comtur, e outras instituições locais como o Instituto Visit Iguassu e a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi), também fazem parte da iniciativa.

Cinco mil pessoas na Itaipu

Além do apoio institucional, a própria Itaipu se preparou para receber cerca de 5 mil turistas neste feriadão, em três de seus atrativos que estão em funcionamento: Itaipu Panorâmica (visita externa), Ecomuseu e Refúgio Biológico Bela Vista (RBV). O número equivale à metade da visitação registrada no mês de setembro.

A preparação inclui a ampliação do atendimento dos serviços. A Itaipu Panorâmica passou a ter saídas a cada meia hora, das 9h às 17h (o normal são saídas horárias).

O Ecomuseu e o RBV, que não costumam abrir às segundas-feiras, estarão disponíveis neste feriado de 12 de outubro. O Ecomuseu, das 10h às 17h. E o RBV, com seis horários de visitação ao longo dos dias.

Para comprar ingressos e ter mais informações sobre os passeios, acesse o site https://www.turismoitaipu.com.br/

“No cenário pós-pandemia, destinos turísticos que oferecem contato com a natureza, opções de lazer ao ar livre, estão em alta. E Foz do Iguaçu reúne essas características, além de dispor de uma rede de hotéis e de restaurantes de padrão internacional”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. E convida: “Vem pra Foz. Aqui você será recebido com todo respeito, segurança e afetividade. Um combo perfeito.”

A cidade vem adotando todos os protocolos de segurança para acomodar os turistas, como o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, a venda de ingressos on-line para evitar aglomerações e a disponibilidade de álcool em gel ao longo de todo o trajeto dos roteiros.

O Parque Nacional do Iguaçu se preparou para atender, de sábado a segunda-feira, das 8h às 17h, com capacidade máxima de 525 pessoas por hora, totalizando 5.250 entradas por dia. Os ingressos são limitados (o visitante precisa agendar dia e horário da visita com antecedência) e vendidos exclusivamente on-line, no site www.cataratasdoiguacu.com.br. Vale lembrar que moradores de 14 cidades vizinhas ao PNI têm 90% de desconto.

O Parque das Aves, além das medidas de segurança no local, também só permite a visitação com a compra antecipada de ingressos por meio do site parquedasaves.com.br. Assim como os demais atrativos de Foz, recomenda a instalação do aplicativo Covid-PR, com uma auto-avaliação que pode ser respondida em menos de um minuto e deve ser feita sempre que o turista sair do hotel para fazer o seu passeio.