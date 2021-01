Foz do Iguaçu já tem 631 pessoas imunizadas contra o coronavírus

Município recebeu 3.193 doses da vacina; primeira fase é destinada a grupos prioritários, que envolve os profissionais da linha de frente no enfrentamento a Covid-19

Nesta quarta-feira, 20, no primeiro dia da campanha de imunização contra a covid-19 em Foz do Iguaçu, 631 pessoas que compõem os grupos prioritários da primeira fase foram vacinadas. A meta da prefeitura é aplicar 400 doses por dia e finalizar esta etapa até o final da próxima semana.

Foz do Iguaçu recebeu 3.193 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Os primeiros imunizantes são destinados aos profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus, idosos em instituições de longa permanência e pessoas acima de 18 anos com deficiências graves que moram em residências inclusivas.

A Secretaria Municipal de Saúde aponta que 1.844 pessoas integram este primeiro grupo a ser vacinado. As doses remanescentes serão direcionadas a outros profissionais da saúde, conforme ordenamento previsto pelo Plano Estadual de Vacinação.

As vacinas estão sendo aplicadas nos locais de trabalho desses profissionais, como os hospitais Municipal Padre Germano Lauck, Ministro Costa Cavalcanti e Unimed, unidade de saúde Padre Ítalo e Siate. Na quarta-feira também foram imunizados 145 pessoas no Lar dos Velhinhos e na Casa de Repouso Novo Gileade, entre idosos e trabalhadores que atuam nesses locais.

Dose dupla

A Coronavac deve ser aplicada em duas doses. De acordo com a diretora da 9ª Regional de Saúde, Iélita Santos, o intervalo é de 25 dias entre elas, conforme orientação do Governo do Estado. A previsão é que as vacinas para a segunda dose sejam entregues à regional em duas semanas.

Cuidados devem ser mantidos

A secretária municipal de Saúde, Rosa Jeronymo, disse que Foz do Iguaçu está com a estrutura preparada para atender a imunização de toda a população. No início da semana, os profissionais que atuam com a distribuição e aplicação das vacinas participaram de capacitação sobre as especificidades da Coronavac, para garantir a segurança no manejo das vacinas e o melhor atendimento aos cidadãos.

Rosa Jeronymo lembra, no entanto, que é necessário manter os cuidados para reduzir os casos de covid-19 e vencer a epidemia. “A vacina é eficaz e é a única possibilidade que temos de acabar com a pandemia. Mas, até que tenhamos um número elevado de pessoas vacinadas, precisamos continuar nos protegendo, fazendo o distanciamento social, usando máscaras e higienizando as mãos”.