Foz do Iguaçu recebe influenciadores digitais para projeto inédito de divulgação do destino.

Durante quase uma semana, seis personalidades que exercem influência em diversas áreas nas redes sociais ficaram hospedadas nos Hotéis Viale – a casa deles em Foz do Iguaçu.

@faladantas, @faxinaboa, @aflaviaferrari, @alexcursino, @ekrominski e @lilianeferrari são os “endereços” usados nas mídias sociais pelos influenciadores digitais convidados para divulgar os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu e da região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Juntos, eles (que na verdade são, respectivamente: Jéssica Dantas, Verônica Oliveira, Flávia Ferrari, Alex Cursino, Erick Krominski e Liliane Ferrari) somam quase 700 mil seguidores no Instagram e 2,3 milhões de inscritos nos canais do Youtube. Vindos de lugares distintos do Brasil, os seis se reuniram na fronteira para um desafio: participar de um reality, programa em que são submetidos a situações da vida real que, na verdade, são provas para contagem de pontos numa espécie de competição. Do grupo, quatro eram competidores, um apresentador e um consultor.

O projeto inédito é do Visit Iguassu (instituição sem fins lucrativos e apartidária que promove o marketing do Destino Iguassu para atrair mais turistas) em parceria com 3 shoppings e 2 destinos turísticos associados. Os Hotéis Viale foram o único grupo hoteleiro envolvido, servindo como casa dos participantes por quase uma semana. A influenciadora digital Jéssica Dantas, que mora em Salvador, elogiou o acolhimento dos funcionários do hotel e dos moradores de Foz, e destacou a diversidade de atrativos: “Não dá para vir para ficar apenas 2 ou 3 dias. Tem muita coisa para ver!”, recomendou.

“Foi uma experiência inovadora e muito produtiva,” avalia o gerente comercial dos Hotéis Viale, Luciano Ferreira. Ele considera que a divulgação, via internet, contando com o aval dessas pessoas que exercem influência nas decisões, é um recurso importante de consolidação da região trinacional como destino turístico. O Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas, já recebe mais de 2 milhões de pessoas por ano, com crescente registro nos gráficos de visitação. A cidade tem uma das maiores redes hoteleiras do país. Os Hotéis Viale fazem parte de uma rede iguaçuense e, em 2019, receberam mais de 200 mil hóspedes.

O Iguassu Reality Trip

O programa batizado de Iguassu Reality Trip vai ao ar em março. Serão 7 episódios, de cerca de 7 minutos cada um. A divulgação oficial será pelas mídias sociais do Visit Iguassu: Instagram, Facebook e Youtube. O primeiro episódio será postado no dia 3 de março. As provas e desafios foram realizadas em Foz do Iguaçu/Brasil, em Puerto Iguazu/Argentina e em Ciudad Del Este/Paraguai. O vencedor ganhará uma viagem de volta a Foz do Iguaçu com direito a R$ 6 mil em compras em shoppings da fronteira.

Para o presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez, em termos de marketing, o Iguassu Reality Trip faz a promoção das atrações do Destino Iguassu de forma descontraída, já que funciona por meio de uma competição. “Além disso”, complementa, “utiliza mídias digitais extremamente acessadas hoje, como o Instagram, e envolve influenciadores de diferentes segmentos e ainda com uma audiência engajada.”