Foz do Iguaçu sedia maior fórum científico de turismo da América Latina

Estudantes, professores e pesquisadores de todo o Brasil participam, entre os dias 2 e 3 de dezembro, do 15º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, em Foz do Iguaçu (PR). O evento complementar do Festival das Cataratas terá programação híbrida, com atividades presenciais e on-line.



O Fórum é considerado o maior evento técnico-científico de turismo da América Latina e nesta edição terá como tema “Estratégias, Competitividade e Cidades Inteligentes no Turismo”. Em 14 edições, o fórum reúne um acervo com mais de 1500 trabalhos científicos.

Além das apresentações dos trabalhos – que estão divididos em 14 eixos temáticos – o evento vai contar com duas palestras internacionais. No dia 2 de dezembro, às 9h, Josep A. Ivars-Baidal, da Universidad de Alicante (Espanha) vai abordar o tema “Cidades Inteligentes”. Já no dia 3 de dezembro, às 19h, a Ph.D, Adriana Fumi Chim Miki, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), abordará “Estratégias e Competitividade”.

Uma das novidades desta edição é que os participantes presenciais do Fórum poderão realizar uma visita técnica na Feira de Turismo e Negócios logo após a abertura do evento. As palestras serão transmitidas on-line pelo canal do Youtube do Fórum.

O evento tem como objetivo reunir a comunidade científica da área, buscando o aprofundamento, crescimento e consolidação acadêmica do campo do Turismo, Hospitalidade, Lazer e área afins por meio de discussões e divulgação das produções no âmbito acadêmico (artigos científicos, resumos expandidos e relatos de experiência). Saiba mais em https://festivaldascataratas.com/15o-forum-internacional-de-turismo-do-iguassu/ [1].

O Fórum é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria – Mestrado e Doutorado da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), com realização do Idestur (Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos), patrocínio da Itaipu Binacional e parceria estratégicas com diversas instituições de ensino do Brasil.

Créditos: Festival das Cataratas.