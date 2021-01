Foz do Iguaçu tem mais 2.460 vacinas AstraZeneca para os grupos prioritários

No total, chegaram ao Aeroporto de Foz 3,4 mil doses, que atenderão também os outros oito municípios da 9ª Regional de Saúde

Chegaram neste domingo, 24, ao Aeroporto de Foz do Iguaçu, 3,4 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A entrega foi feita pelo secretário estadual de Saúde, Beto Preto, à 9ª Regional de Saúde, que abrange Foz do Iguaçu e outros oito municípios. O prefeito Chico Brasileiro recebeu simbolicamente as 2.460 doses que serão aplicadas em grupos prioritários.

“A chegada das novas doses significa a renovação da esperança. Cada dose é vida imunizada e salva. Estamos enfrentando essa doença há quase um ano e todos os dias temos que tomar atitudes, aumentar o número de leitos no hospital municipal e nos preocupar com a vida das pessoas. Receber essa vacina, que vai garantir vida e tranquilidade às pessoas, é algo extraordinário que emociona a todos. Estamos com muita esperança de que vamos vencer esta pandemia”, disse o prefeito, que, por causa da reinfecção da Covid-19, não esteve pessoalmente na chegada quarta-feira, 20, mas hoje fez questão de receber as vacinas. E se emocionou duplamente.

Chico Brasileiro reafirmou que não há retomada completa da economia sem a vacinação, importante para a cidade, Brasil e mundo. “Foz do Iguaçu precisa muito que os outros países também sejam imunizados, porque grande parte dos turistas são estrangeiros e eles estando imunizados lá, com certeza virão para cá. Eles também precisam saber que Foz do Iguaçu está imunizada. A vacina é a salvação para a vida e para a economia”, completou.

A prefeita de Santa Terezinha de Itaipu, Karla Galende, e secretários municipais de Saúde das cidades contempladas pela 9ª Regional também acompanharam a entrega.

Idosos

Além de Foz do Iguaçu, vão receber as vacinas as cidades de Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Itaipulândia, Missal, Ramilândia e Serranópolis do Iguaçu. As vacinas, segundo a chefe da 9ª Regional de Saúde, Iélita Santos, foram entregues às cidades ainda no domingo.

A secretária municipal de Saúde, Rosa Jeronymo, explicou que este lote de vacinas já faz parte da segunda fase do plano nacional de imunização. “Nesta segunda-feira, 25, realizaremos a capacitação para os profissionais que farão as aplicações das vacinas nas unidades de saúde. Essa capacitação seria somente para a Coronavac, mas vai ser incluída a AstraZeneca”, disse. Também será iniciado um levantamento sobre a quantidade de idosos acima de 80 anos, para a imunização desse grupo nesta etapa.

As equipes da Secretaria de Saúde continuam vacinando os profissionais da linha de frente dos hospitais e do Siate. Os profissionais do Samu e os idosos institucionalizados já foram vacinados. “Amanhã (segunda-feira, 27), vamos continuar nas Upas e o objetivo é até quarta-feira (27) ter vacinado todos da primeira fase”.

“Tudo que vier de dose a mais é um alento, principalmente para que a gente possa vacinar os idosos. Peço a todos que mantenham o distanciamento social, uso de máscara e lavagem das mãos constantemente”, completou a secretária.

Terceira fase

O secretário Beto Preto disse que a imprensa é fundamental para levar informações precisas à população. “As vacinas da Astrazeneca com a Oxford – Fiocruz têm espaço de quatro meses entre a primeira e a segunda dose. Todas serão disponibilizadas para uso agora. É importante finalizar a vacinação dos profissionais de saúde, de linha de frente, que precisam estar imunizados para poder continuar cuidando de todos os paranaenses”.

O Paraná, adianta Beto Preto, se prepara para a terceira fase e, até o final de maio, a previsão é vacinar quatro milhões de pessoas, principalmente as que têm mais risco de adoecer gravemente. “Hoje, de cada quatro óbitos no Paraná, três têm mais de 60 anos. Todos os idosos acima de 60 anos serão vacinados”.

“Se as vacinas chegarem, estamos preparados. Temos 1.850 salas de vacina e atenção primária de saúde funcionando. Estamos gestionando junto ao governo federal para que mantenha o fluxo de vacina e traga o que tem combinado. Tem dois grandes fornecedores e estão fazendo contato com outras empresas. Nós também estamos fazendo contato direto”, completou.