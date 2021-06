“Foz é uma das cidades mais beneficiadas por recursos públicos, graças à Itaipu”, diz Chico Brasileiro

Afirmação foi feita durante agenda com diretor-geral brasileiro da usina, general João Francisco Ferreira, no fim da tarde desta terça-feira (1º).

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, disse que “Foz é uma das cidades mais beneficiadas por recursos públicos, graças à Itaipu”. A afirmação, seguida de agradecimento, foi feita durante a visita do diretor-geral brasileiro da empresa, general João Francisco Ferreira, no fim da tarde desta terça-feira (1º), ao chefe do executivo municipal, na Prefeitura. Foi uma retribuição à visita feita pelo prefeito, há 40 dias, ao diretor em seu gabinete, no Centro Executivo da Itaipu.

O bom relacionamento institucional com os governos municipal, estadual e federal faz parte de uma série de ações estratégicas da Itaipu para promover o desenvolvimento regional, como prevê a missão da empresa. Nos últimos dois anos, com a mudança na gestão da Itaipu, houve o redirecionamento de mais de R$ 2,5 bilhões para investimentos em mais de 30 obras estruturantes, com a geração de mais de 2,5 mil empregos.

A maior parte desses aportes da Itaipu está sendo investida em Foz do Iguaçu, que é a cidade-sede da hidrelétrica, na margem brasileira da usina. O pacote de investimentos inclui a Ponte da Integração Brasil – Paraguai, a Perimetral Leste, a reforma do Aeroporto Internacional, a duplicação de 8,5 km da Rodovia das Cataratas, a construção do Mercado Público e também de ciclovias, pistas de caminhadas, melhorias de paisagismo e revitalização do Gramadão da Vila A, entre outras.

Todas essas obras e iniciativas estão garantindo um novo ciclo econômico para Foz do Iguaçu e região. Há quase dois meses no cargo, o diretor-geral brasileiro reafirmou a continuidade da linha de gestão iniciada pelo seu antecessor, o general Joaquim Silva e Luna. Para Ferreira, as obras e os investimentos feitos por Itaipu na cidade e região representam “uma contrapartida de Itaipu para a sociedade. É o investimento que nossa usina faz para desenvolver a região e aumentar o bem-estar da nossa gente.”

Gratidão

O prefeito agradeceu a visita e o apoio da Itaipu à região. Segundo o prefeito, os benefícios que as obras financiadas pela Itaipu trarão à cidade serão enormes e, aos poucos, evidenciados. Para exemplificar, citou a sinalização do embaixador norte-americano, Todd Crawford Chapman, sobre o interesse dos Estados Unidos de trazer voos diretos de Miami para Foz, comentado durante a visita do grupo de nove embaixadores à Itaipu, semana passada. “É reflexo dos investimentos feitos no município, como a ampliação e modernização do aeroporto”, afirmou.

Durante a agenda, o prefeito também enfatizou que, apesar da estagnação econômica, a construção civil está acelerada. Chico Brasileiro também ressaltou que os investimentos da Itaipu em infraestrutura atraem novos negócios, inclusive no setor imobiliário. Como exemplo, ele citou o crescimento verificado na arrecadação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O aumento, segundo ele, foi de mais de 40% em relação ao ano anterior.

Créditos: Sara Cheida | Itaipu Binacional