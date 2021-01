Foz já tem mais de 2.075 pessoas vacinadas contra o coronavírus

A imunização nesta primeira fase é destinada, principalmente, aos profissionais da linha de frente no enfrentamento à doença

A Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu vacinou, nesta segunda e terça-feira (25 e 26), 879 pessoas contra o coronavírus. Nesta primeira fase, as equipes de saúde vacinam os grupos prioritários, principalmente os profissionais da linha de frente no enfrentamento à covid-19.

Até esta terça-feira, foram vacinadas no total 2.075 pessoas, entre trabalhadores dos hospitais Municipal Padre Germano Lauck, Ministro Costa Cavalcanti, Unimed, UPAs, Unidade de Saúde Padre Ítalo, Siate e Samu; todos os idosos residentes em instituições de longa permanência; além de pessoas acima de 18 anos com deficiências graves que moram nas residências inclusivas.

O município recebeu, até agora, 5.653 doses de vacina – 3.193 da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac; e 2.460 da AstraZeneca com a Oxford – Fiocruz. A secretária municipal de Saúde, Rosa Jeronymo, reiterou que a campanha municipal de imunização está cumprindo rigorosamente todas as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.



Prioritários