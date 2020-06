Foz recebeu mais 13 solicitações para atender pacientes com Covid de Cascavel

O Hospital Municipal já conta com cinco pacientes internados que foram encaminhados de Cascavel e Toledo.

por Josué Calebe

O Hospital Municipal de Foz está com 5 pacientes com Covid-19 ou suspeita de outras regionais de saúde. São quatro internamentos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de pacientes que foram encaminhados pela 10ª Regional de Saúde, ou seja, que vieram de Cascavel. Toledo, que responde pela 20ª Regional de Saúde também encaminhou um paciente para Foz do Iguaçu.

Além disso, Cascavel já enviou solicitação para Foz do Iguaçu pedindo vagas para mais 13 pacientes. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital. O Hospital Municipal disponibiliza 20 leitos de UTI exclusivos para Covid-19. No boletim epidemiológico emitido no domingo, 07, Foz contava com apenas um leito ocupado. Os novos pacientes chegaram após a emissão do boletim.

Foz do Iguaçu, que responde pela 9ª Regional de Saúde, no acordo com o estado do Paraná, deve receber pacientes da Macrorregião Oeste, que inclui também o sudoeste. As cidades de referências na macrorregião são Foz do Iguaçu (9ª Regional), Cascavel (10ª Regional), Toledo e Assis Chateubriand (20ª Regional), Pato Branco e Palmas (7ª Regional) e Francisco Beltrão (8ª Regional). Ao todo, são oferecidos 71 leitos de UTI.

